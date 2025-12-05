उज्जैन में नकली नोटों का बड़ा भंडाफोड़, 17.50 लाख रुपए के जाली नोट जब्त, नोट छापने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार

Fack Currency Rackey Busted-उज्जैन में पुलिस ने शुक्रवार को नकली नोट का अवैध कारोबार करने वाले एक सक्रिया गिरोह का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई में दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 17 लाख 50 हजार रुपए के नकली नोट जब्त किए गए. यह गिरोह मुख्य रूप से 500 रुपए के नकली नोट छापता था. पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि नकली नोटों के अवैध प्रचलन पर रोक लगाने के लिए उज्जैन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा

पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के अनुसार पुलिस को चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि नकली नोट लेकर कुछ लोग उज्जैन में डिलीवरी करने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राजरॉयल कॉलोनी और पांड्याखेड़ी ब्रिज रेलवे पटरियों के पास घेराबंदी की. संदिग्धों को भागते हुए पकड़ लिया गया. पूछताछ में उनकी पहचान हिमांशु उर्फ चीनू (26) और दीपेश चौहान (22) के रूप में हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

तलाशी के दौरान मिली नोटों की गड्डियां

तलाशी के दौरान दोनों युवकों के बैग से नकली नोटों की गड्डियां मिलीं. पुलिस ने बताया कि आरोपी 10 लाख के नकली नोट के बदले 11 लाख रुपए असली नोट लेते थे. हिमांशु पहले भी इंदौर में इसी तरह के अपराध में जेल जा चुका है. आरोपियों ने बताया कि वे इंदौर के श्रीगंगा विहार कॉलोनी स्थित पर फ्लैट में साथी राजेश के साथ मिलकर नकली नोट छापते थे.

पुलिस ने सामान किया जब्त

पुलिस ने उस फ्लैट पर छापामार कार्रवाई कर नोटि प्रिंटिंग मशीन, हाई सिक्योरिटी पेपर, प्रिंटिंग केमिकल, सिक्योरिटी थ्रेड, कटर मशीन और अधूरे नोटों की शीट्स बरामद की हैं. इस गिरोह का तीसरा साथी राजेश फरार है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस गिरोह के नेटवर्क और सप्लाई चैन की जांच में जुटी है.

यह भी पढ़ें-जिनके साथ पी शराब, उन्हीं पर लगा हत्या का आरोप, 4 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!