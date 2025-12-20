Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3047977
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

किसान ने CM ने मांग ली अनोखी चीज, पत्र लिखकर आने-जाने के लिए की डिमांड, जानिए क्या है पूरा मामला

Ujjain News-उज्जैन में किसान ने खेती के लिए मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर मांगा है. किसान ने आवेदन पत्र बनाकर एसडीएम के माध्यम से भेजा है. किसान का कहना है कि वह अपने खेत पर नहीं पहुंच पा रहा है, वह मिन्नतें करते हुए थक गया है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसान ने CM ने मांग ली अनोखी चीज, पत्र लिखकर आने-जाने के लिए की डिमांड, जानिए क्या है पूरा मामला

Farmer Unique Demand in Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक किसान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से ऐसी चीज मांग ली है, जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो गया है. किसान ने मुख्यमंत्री से सीधा हेलीकॉप्टर मांग लिया है. इसके लिए किसान ने आवेदन पत्र बनाकर एसडीएम को भेज दिया है. किसान का कहना है कि वह बहुत परेशान हैं, वह अपने खेत नहीं जा पा रहा है, साथ ही खेती नहीं कर पा रहा है. वह मिन्नतें करते हुए थक गया तो यह मांग की है.

काफी समय से परेशान है किसान

जानकारी के अनुसार, उज्जैन की घट्टिया तहसील गांव के उटेसरा गांव के रहने वाले मानसिंह राजोरिया काफी समय से परेशान हैं. किसान की खेती चौपट हो गई है. परिवार पालना मुश्किल हो रहा है. किसान के पास 3.5 बीघा खेती की भूमि है, वह उसका काम है. लेकिन 2023 से किसान की परेशानी शुरू हुई थी. किसान ने बताया कि गांव के खेत के सामने से उज्जैन-गरोठ हाईवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

एक तरफ है घर, दूसरी तरफ है खेत

हाईवे निकलने से मानसिंह के व्यवसाय खेती और जिंदगी पर संकट छा गया है. मानसिंह के खेत और गांव के रास्ते के बीच 3 मीटर ऊंचा हाईवे का निर्माण कर दिया गया है. हाईवे के एक तरफ उनका घर है और दूसरी तरफ खेत. न उनके खेत में वाहन आ पा रहे हैं, न ही वे खेत में जा पा रहे हैं. इस हाईवे ने खेती बर्बाद कर दी है. निर्माण कंपनी ने आसपास न रास्ता तैयार किया और न ही अंडरपास बनाया है. इतना ही नहीं कंपनी ने कोई वैकल्पिक रास्ता छोड़ा है.

3.5 बीघा खेत बीच में फंसा

किसान मानसिंह ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि गांव के बाकी किसानों के खेत प्रधानमंत्री सड़क से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका 3.5 बीघा पूरा खेत बीच में फंस गया है. जिस कारण खेत पर न ट्रैक्टर, न बैलगाड़ी जा पा रही है, न ही पैदल जा सकते हैं. खेत तो घर के सामने है, लेकिन पहुंचने का रास्ता ही नहीं है. इस कारण खेती ठप हो गई.

रोजी-रोटी पर से गुजर गया हाईवे

पीड़ित किसान का कहना है कि आंखों में आंसू लेकर बताते हैं कि खेत के सामने से निकाल हाईवे उनकी रोजी-रोटी और सीने पर से गुजरा है. इसने बर्बाद कर दिया. किसान ने समस्या को लेकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर से लेकर तमाम दफ्तरों में सैकड़ों चक्कर काट लिए, आवेदन दे दिए. सीएम हेल्पलाइन पर ढेरों शिकायतें कर लीं. किसान ने बताया कि आवेदन देते-देते थक गया हूं. यही वजह है कि आवेदन देकर हेलीकॉप्टर ही मांग लिया है.

यह भी पढ़ें-चर्च में ब्लाइंड बच्चों के धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsmp latest news

Trending news

mp news
किसान ने CM ने मांग ली अनोखी चीज, पत्र लिखकर आने-जाने के लिए की डिमांड, जानिए मामला
mp employee
नए साल के बाद जारी रहेगी 5-डे वर्किंग व्यवस्था! एमपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
cm mohan yadav
जब सूर्य खुद देगा प्रमाण…साल के सबसे छोटे दिन डोंगला में होगा विज्ञान का महापरीक्षण
mp news
चर्च में ब्लाइंड बच्चों के धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा
gwalior crime news
फूफा ने 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता ने 5 महीने बाद खोल पोल
gwalior gaushala
एमपी की सबसे बड़ी गौशाला में बड़ी संख्या में गायों की मौतें, कैसे हुई बड़ी लापरवाही?
Bhopal Metro Inauguration
भोपाल में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जानिए कितना लगेगा किराया?
MP police news
अब तनावमुक्त रहेगी एमपी पुलिस! 21 दिसंबर को मौन धारण करेंगे 50 हजार से ज्यादा जवान
mp news
एनीमिया का गढ़ बन रहा है MP! हर दूसरे बच्चे और हर तीसरी महिला को एनीमिया का खतरा
mp news
MP श्रम विभाग की अनूठी पहल, AI और टेक्नोलॉजी बदल रही मजदूरों के STAR