किसान ने CM ने मांग ली अनोखी चीज, पत्र लिखकर आने-जाने के लिए की डिमांड, जानिए क्या है पूरा मामला

Ujjain News-उज्जैन में किसान ने खेती के लिए मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर मांगा है. किसान ने आवेदन पत्र बनाकर एसडीएम के माध्यम से भेजा है. किसान का कहना है कि वह अपने खेत पर नहीं पहुंच पा रहा है, वह मिन्नतें करते हुए थक गया है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है.
Farmer Unique Demand in Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक किसान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से ऐसी चीज मांग ली है, जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो गया है. किसान ने मुख्यमंत्री से सीधा हेलीकॉप्टर मांग लिया है. इसके लिए किसान ने आवेदन पत्र बनाकर एसडीएम को भेज दिया है. किसान का कहना है कि वह बहुत परेशान हैं, वह अपने खेत नहीं जा पा रहा है, साथ ही खेती नहीं कर पा रहा है. वह मिन्नतें करते हुए थक गया तो यह मांग की है.
काफी समय से परेशान है किसान
जानकारी के अनुसार, उज्जैन की घट्टिया तहसील गांव के उटेसरा गांव के रहने वाले मानसिंह राजोरिया काफी समय से परेशान हैं. किसान की खेती चौपट हो गई है. परिवार पालना मुश्किल हो रहा है. किसान के पास 3.5 बीघा खेती की भूमि है, वह उसका काम है. लेकिन 2023 से किसान की परेशानी शुरू हुई थी. किसान ने बताया कि गांव के खेत के सामने से उज्जैन-गरोठ हाईवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था.
एक तरफ है घर, दूसरी तरफ है खेत
हाईवे निकलने से मानसिंह के व्यवसाय खेती और जिंदगी पर संकट छा गया है. मानसिंह के खेत और गांव के रास्ते के बीच 3 मीटर ऊंचा हाईवे का निर्माण कर दिया गया है. हाईवे के एक तरफ उनका घर है और दूसरी तरफ खेत. न उनके खेत में वाहन आ पा रहे हैं, न ही वे खेत में जा पा रहे हैं. इस हाईवे ने खेती बर्बाद कर दी है. निर्माण कंपनी ने आसपास न रास्ता तैयार किया और न ही अंडरपास बनाया है. इतना ही नहीं कंपनी ने कोई वैकल्पिक रास्ता छोड़ा है.
3.5 बीघा खेत बीच में फंसा
किसान मानसिंह ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि गांव के बाकी किसानों के खेत प्रधानमंत्री सड़क से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका 3.5 बीघा पूरा खेत बीच में फंस गया है. जिस कारण खेत पर न ट्रैक्टर, न बैलगाड़ी जा पा रही है, न ही पैदल जा सकते हैं. खेत तो घर के सामने है, लेकिन पहुंचने का रास्ता ही नहीं है. इस कारण खेती ठप हो गई.
रोजी-रोटी पर से गुजर गया हाईवे
पीड़ित किसान का कहना है कि आंखों में आंसू लेकर बताते हैं कि खेत के सामने से निकाल हाईवे उनकी रोजी-रोटी और सीने पर से गुजरा है. इसने बर्बाद कर दिया. किसान ने समस्या को लेकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर से लेकर तमाम दफ्तरों में सैकड़ों चक्कर काट लिए, आवेदन दे दिए. सीएम हेल्पलाइन पर ढेरों शिकायतें कर लीं. किसान ने बताया कि आवेदन देते-देते थक गया हूं. यही वजह है कि आवेदन देकर हेलीकॉप्टर ही मांग लिया है.
