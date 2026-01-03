न कोर्ट-कचहरी...न सीएम हेल्पलाइन, न्याय के लिए शनि देव के दरबार पहुंचा किसान, जानिए क्या है पूरा माजरा?

Ujjain Farmer Justice Story: उज्जैन जिले की झारड़ा तहसील के ग्राम लोटिया जुनार्दा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सिस्टम पर सवाल खड़े करता है. यहां रहने वाले किसान हरि सिंह के लिए न्याय की राह आसान नहीं रही. मार्च महीने में उनकी दो भैंस और एक बछड़ा चोरी हो गया. यह घटना केवल पशु चोरी की नहीं थी, बल्कि एक किसान की रोजी-रोटी पर सीधा हमला था. शुरुआत में हरि सिंह को भरोसा था कि प्रशासन उसकी मदद करेगा और जल्द ही उसका नुकसान पूरा होगा.

घटना के बाद किसान हरि सिंह थाने पहुंचे और चोरी की शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस विभाग और सीएम हेल्पलाइन तक भी अपनी बात पहुंचाई. हर बार उन्हें उम्मीद बंधाई गई, लेकिन समय बीतता गया. नौ महीने गुजर गए, न पशुओं का कोई सुराग मिला और न ही किसी आरोपी पर कार्रवाई हुई. हर बीतते दिन के साथ किसान की उम्मीद टूटती गई और प्रशासनिक तंत्र पर उसका भरोसा कमजोर पड़ता चला गया.

निराशा के बाद चुना ये रास्ता

लगातार निराशा के बाद किसान ने एक अलग रास्ता चुना. जब इंसाफ कहीं नहीं मिला, तो उसने न्याय के देवता शनि देव के दरबार का रुख किया. मंदिर पहुंचकर किसान हरि सिंह ने एक ज्ञापन सौंपा और अपनी पीड़ा रखी. उसने मांग की कि चोरी हुई भैंस और बछड़ा वापस दिलाए जाएं, दोषियों को सजा मिले और क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोक लगे. साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की.

प्रशासन से सारी उम्मीदें टूटीं

किसान हरि सिंह का कहना है कि जब पुलिस और प्रशासन से सारी उम्मीदें टूट गईं, तब उसे भगवान के दरबार में न्याय की आस लगानी पड़ी. यह मामला केवल एक किसान की परेशानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की तस्वीर है, जहां आम आदमी न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है. शनि देव के दरबार तक पहुंची यह फरियाद प्रशासनिक लापरवाही और ग्रामीण इलाकों में बढ़ती चोरी की गंभीर समस्या को उजागर करती है.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

