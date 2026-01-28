आंधी, पानी और ओले ने उजाड़ दिया परिवार...फसल हुई नष्ट तो किसान ने दी जान, अप्रैल में होने वाली थी बहन की शादी

Ujjain Crop Damage News-मध्यप्रदेश में मौसम में हुई बदलाव ने कई जगहों किसानों को राहत दी तो कई जिलों में किसानों की पेरशानी बढ़ा दी. प्रदेश में हुई बारिश से एक तरफ जहां किसानों को राहत मिली तो दूसरी तरफ किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं. प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को आंधी, पानी और ओलावृष्टि हुई जिससे फसलों को नुकसान हुआ. उज्जैन में आंधी, पानी और ओले से फसल बर्बाद होने के कारण एक 30 साल के युवा किसान ने आत्महत्या कर ली. उनका शव खेत में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला.

गेहूं की फसल हुई थी नष्ट

पुलिस के अनुसार, मृतक किसान का नाम पंकज मालवीय था. वह तराना तहसील के खेड़ा जामुनिया गांव में रहते थे. उन्होंने करीब 6 बीघा जमीन पर गेहूं की फसल लगाई थी, जो खराब हो गई. गेंहू की फसल खराब होने से पंकज काफी परेशान थे. वे मंगलवार रात घर नहीं लौटे. जब सुबह परिवार के लोग खेत पर पहुंचे तो नजारा देख पैरों तले जमीन खिसक गई. पंकज का शव फांसी के फंदे पर था.

बहन की अप्रैल में होनी थी शादी

पंकज के परिवार में मां, पत्नी, दो छोटे बच्चे. उसकी दो बहनें हैं. इनमें से एक बहन की शादी अप्रैल में होने वाली थी. पंकज के पिता की मौत हो चुकी है, वह घर में अकेला कमाने वाला था. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इस घटना के बाद प्रशासन ने पीड़ित को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बहन की शादी को लेकर था चिंतित

मृतक के समधी ईश्वर लाल परमार ने बताया कि दो दिन पहले पंकज की बहन की सगाई हुई थी. अप्रैल में शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियों में पंकज जुटा हुआ था. मंगलवार को ओलावृष्टि के बाद करीब 7 बजे पंकज ने उन्हें फोन किया. उसने फसल बर्बाद होने के कारण बहन की शादी को लेकर चिंता जताई. कहा की शादी कैसे हो पाएगी. ईश्वर लाल ने पंकज को समझाया और आश्वासन दिया कि चिंता न करे व्यवस्था हो जाएगी. लेकिन इसके बावजूद पंकज ने मौत को गले लगा लिया.

विधायक परिवार से मिलने पहुंचे

किसान की मौत को सूचना मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक महेश परमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने बताया कि किसान ने फसल बर्बाद होने के कारण आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है. मैं परिवार को सांत्वना देने आया था. विधायक परमार ने कहा कि हम एसडीएम कार्यालय का घेराव कर किसान के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करेंगे.

यह भी पढ़ें-MP में बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान, मंत्री बोले-मुआवजा दिया जाएगा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.