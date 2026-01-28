Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

आंधी, पानी और ओले ने उजाड़ दिया परिवार...फसल हुई नष्ट तो किसान ने दी जान, अप्रैल में होने वाली थी बहन की शादी

Ujjain News-उज्जैन में पानी और ओले के कारण बर्बाद हुई फसल के कारण किसान ने आत्महत्या कर ली. मृतक किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी, जो बारिश और ओले के चलते नष्ट हो गई. इसी वजह से वह काफी परेशान था, बुधवार सुबह शव खेत में फांसी के फंदे पर लटका मिला.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 28, 2026, 04:53 PM IST
Ujjain Crop Damage News-मध्यप्रदेश में मौसम में हुई बदलाव ने कई जगहों किसानों को राहत दी तो कई जिलों में किसानों की पेरशानी बढ़ा दी. प्रदेश में हुई बारिश से एक तरफ जहां किसानों को राहत मिली तो दूसरी तरफ किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं. प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को आंधी, पानी और ओलावृष्टि हुई जिससे फसलों को नुकसान हुआ. उज्जैन में आंधी, पानी और ओले से फसल बर्बाद होने के कारण एक 30 साल के युवा किसान ने आत्महत्या कर ली. उनका शव खेत में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला. 

गेहूं की फसल हुई थी नष्ट
पुलिस के अनुसार, मृतक किसान का नाम पंकज मालवीय था. वह तराना तहसील के खेड़ा जामुनिया गांव में रहते थे. उन्होंने करीब 6 बीघा जमीन पर गेहूं की फसल लगाई थी, जो खराब हो गई. गेंहू की फसल खराब होने से पंकज काफी परेशान थे. वे मंगलवार रात घर नहीं लौटे. जब सुबह परिवार के लोग खेत पर पहुंचे तो नजारा देख पैरों तले जमीन खिसक गई. पंकज का शव फांसी के फंदे पर था. 

बहन की अप्रैल में होनी थी शादी
पंकज के परिवार में मां, पत्नी, दो छोटे बच्चे. उसकी दो बहनें हैं. इनमें से एक बहन की शादी अप्रैल में होने वाली थी. पंकज के पिता की मौत हो चुकी है, वह घर में अकेला कमाने वाला था. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इस घटना के बाद प्रशासन ने पीड़ित को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है. 

बहन की शादी को लेकर था चिंतित
मृतक के समधी ईश्वर लाल परमार ने बताया कि दो दिन पहले पंकज की बहन की सगाई हुई थी. अप्रैल में शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियों में पंकज जुटा हुआ था. मंगलवार को ओलावृष्टि के बाद करीब 7 बजे पंकज ने उन्हें फोन किया. उसने फसल बर्बाद होने के कारण बहन की शादी को लेकर चिंता जताई. कहा की शादी कैसे हो पाएगी. ईश्वर लाल ने पंकज को समझाया और आश्वासन दिया कि चिंता न करे व्यवस्था हो जाएगी. लेकिन इसके बावजूद पंकज ने मौत को गले लगा लिया. 

विधायक परिवार से मिलने पहुंचे
किसान की मौत को सूचना मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक महेश परमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने बताया कि किसान ने फसल बर्बाद होने के कारण आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है. मैं परिवार को सांत्वना देने आया था. विधायक परमार ने कहा कि हम एसडीएम कार्यालय का घेराव कर किसान के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करेंगे.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

