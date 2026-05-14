महाकाल मंदिर में 'VIP दर्शन' के नाम पर ठगी, महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को बनाया शिकार, गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने रोका तो खुली पोल

Ujjain News-उज्जैन में महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी की गई. श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का झांसा देकर हजारों रुपए ऐंठे गए. पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है.
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Ujjain Mahakal Mandir Fraud-मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन से एक बार फिर श्रद्धालुओं से ठगी का मामला सामने आया है. महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं को चूना लगाया गया. तीन श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का झांसा देकर उनसे रुपए ऐंठे गए. मामला सामने आने के बाद महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी ने श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन कराना के भरोसा दिलाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया.
नंदी हॉल में प्रवेश दिलाने का दिलाया भरोसा
जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र से आए तीन श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर एक युवक ने अपने जाल में फंसाया. आरोपी ने खुद को प्रभावशाली बताते हुए श्रद्धालुओं को नंदी हॉल में प्रवेश दिलाने का झांसा दिया. इसके बदले में उसने पांच हजार रुपए ऑलाइन अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए. बाद में जब श्रद्धालु नंदी हॉल की तरफ जाने लगे, तो वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया. पूछताछ में सामने आया कि दर्शन के लिए किसी भी प्रकार की अधिकृत अनुमति जारी नहीं हुई थी.
आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया केस
जब इस ठगी का खुलासा हुआ तो मामला मंदिर प्रशासन तक पहुंचा. मंदिर प्रशसन की शिकायत पर महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी आशुतोष शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
पहले भी सामने आ चुके हैं मामले
यह पहली बार नहीं है जब महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी की गई है. इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं. पिछले साल महाकाल मंदिर के नाम पर अतिथि निवास की फर्जी बुकिंग वेबसाइट के जरिए भी श्रद्धालुओं से ठगी का मामला सामने आया था. इसके बाद पुलिस ने इस तरह की 7 बेवसाइटों को बंद कराया था. पुलिस ने खुलासा किया था कि यह वेबसाइट बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन पैसे लेती थीं और ठगी का वारदात को अंजाम देती थीं.
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