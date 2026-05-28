'DGP कैलाश मकवाना मेरे रिश्तेदार हैं'...पुलिस में नौकरी दिलाने के बहाने 25 लाख ठगे, 10 लोगों को बनाया शिकार

Ujjain Fraud Case-मध्यप्रदेश के उज्जैन से धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक जालसाज ने खुद को पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना का रिश्तेदार बताकर 10 बेरोजकार युवाओं से पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 25 लाख रुपए ठग लिए. पीड़ितों की शिकायत पर उज्जैन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जमीन गिरवी रख दिए थे पैसे

पुलिस के अनुसार, ठगी के शिकार हुए लोग उज्जैन और देवास जिले के रहने वाले हैं. इन युवाओं को नौकरी की सख्त जरूरत थी. उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा-पूंजी दांव पर लगा दी, तो वहीं किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखकर आरोपी को पैसे दिए. इसके बाद आरोपी लगातार युवकों को बहाना बनाकर टालता रहा. जब भी नौकरी की बात की जाती तो आरोपी कोई न कोई कहानी बनाकर निकल जाता. बाद में पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ.

पैसे मांगने पर दी धमकी

शिकायतकर्ता ने एसपी ऑफिस में आवेदन देकर बताया कि झारखेड़ी निवासी बालूसिंह ने करीब 3 साल पहले उनसे पुलिस में भर्ती कराने का वादा किया था. उसने अलग-अलग 10 लोगों से 3-4 लाख रुपए लेकर कुल 25 लाख रुपए की वसूली की. 3 साल बीतने पर भी जब किसी की नौकरी नहीं लगी, तब पीड़ितों को ठगी का अहसास हुआ. जब उन्होंने बालूसिंह ने अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया. पीड़ितों का आरोप है कि पैसे मांगने पर आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी.

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इन लोगों को बनाया शिकार

एसडीओपी जेंडर लिंगजेरपा ने बताया कि ठगी के शिकार होने वालों में उज्जैन के निवासी जितेंद्र, फतेसिंह, बलराम, रमेश बोड़ाना, विकास, विक्रम मुकेश, लालूबाई और कमलाबाई शामिल हैं. देवास के रहने वाले हेमंत और विकास यादव भी शामिल हैं. पुलिस ने आरोपी बालूसिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

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