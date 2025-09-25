Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2936197
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

'शक्ति, दुर्गा काली बन, कभी ना बुर्के वाली बन' लव जिहाद से बचने के लिए हिंद युवतियों को किसने दी ये सलाह!

Ujjain News: उज्जैन के गरबा पंडाल में हिंदू जागरण मंच ने लव जिहाद रोकने को लेकर सख्त संदेश दिया. उन्होंने हिंदू युवतियों को कहा कि तुन शक्ति बनो, दुर्गा बनो, काली बनो लेकिन कभी भी बुर्गे वाली ना बनो.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'शक्ति, दुर्गा काली बन, कभी ना बुर्के वाली बन' लव जिहाद से बचने के लिए हिंद युवतियों को किसने दी ये सलाह!

उज्जैन । नवरात्रि का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. अलग-अलग जगहों पर होने वाले गरबा आयोजनों के जरिए केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि कई तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी दिए जा रहे हैं. उसी क्रम में, एक गरबा महोत्सव इस बार चर्चा में है. आयोजन का उद्देश्य था कि गरबा पंडालों में अवांछित गतिविधियों को रोका जाए और इसे केवल सनातन परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाए.

महोत्सव में इस साल हिंदू जागरण मंच का आयोजन पूरी तरह से सनातन धर्म और देशभक्ति के रंग में रंगा रहा. 9 दिन तक चलने वाली माता की आराधना के दौरान, गरबा पंडालों में होने वाले अवांछित आयोजनों को रोकने के उद्देश्य से, मंच ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया. इस दौरान गरबा सिर्फ़ धार्मिक और देशभक्ति के गीतों पर किया गया, जिसमें युवक और युवतियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया. इस आयोजन की सबसे खास बात ''लव जिहाद'' के खिलाफ़ दिया गया सशक्त संदेश रहा.

गैर-हिंदू प्रवेश निषेध...
मंच ने बैनर और पोस्टर के जरिए युवतियों को इस खतरे से बचने के लिए जागरूक किया. गरबा परिसर में प्रवेश से पहले हर व्यक्ति का आधार कार्ड चेक किया गया और साफ तौर पर लिखा गया था कि ''गैर-हिंदू प्रवेश निषेध है''. मंच से संचालन के दौरान, वक्ताओं ने युवतियों को ''लव जिहाद'' से बचाने के उपायों पर विस्तार से बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू जागरण मंच ने दिया संदेश
हिंदू जागरण मंच ने युवतियों को एक शक्तिशाली संदेश भी दिया: "तू मां दुर्गा बन, तू शक्ति बन, तू काली बन, कभी न बुरखे वाली." इस नारे के साथ, यह संदेश दिया गया कि अब हमारी माताएं वो रूप धारण कर रही हैं. जिसमें हाथों में शास्त्र हैं, अश्लीलता नहीं. यह आयोजन सिर्फ़ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हिंदू युवतियों को अपनी शक्ति और पहचान के प्रति जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास बन गया.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया..

ये भी पढ़ें- अब एमपी में हर महीने लगेंगे स्वदेशी मेले! दशहरा-दीपावली पर सीएम की जनता से अपील
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

ujjain newsmp news

Trending news

mp news
बिना सुरक्षा गड्ढे में उतरे कर्मचारी, सफाई के दौरान एक सफाईकर्मी की मौत, 2 भर्ती
indore crime
ब्रेकअप से हर्ट हुआ आशिक, सामने दिखी प्रेमिका तो तेज रफ्तार में उसपर चढ़ा दी स्कूटी
CG News
अगले महीने से बिजली बिल होगा कम! मिलेगी बड़ी छूट, जानें हर महीने होगी कितनी बचत
mp cm news
अब एमपी में हर महीने लगेंगे स्वदेशी मेले! दशहरा-दीपावली पर सीएम की जनता से अपील
chhatarpur news
हे भगवान! 21वीं सदी में भी बोझ बन रहीं बेटियां, तीन बच्चियों संग दर-दर भटक रही महिला
narsinghpur news
मध्य प्रदेश के इस गांव में अनोखा चमत्कार! घर की दीवारों से निकलने लगी जलधार
mp news
एमपी में सिर्फ 1 रुपए में सरकार देगी जमीन! मोहन यादव कैबिनेट से मिली मंजूरी
Mp Tourism News
एमपी के इस जिले का बदल जाएगा नक्शा, कुछ दिनों बाद इतने तरह की मिलेंगी सुविधाएं
mp news
इन जगहों पर घूमने से पहले जान लें नियम, नहीं तो भरना पड़ेगा 5000 तक का जुर्माना
mp crime
मंदिर में भतीजे ने चाची पर किया खौफनाक हमला, पूरे गांव में मची सनसनी
;