'शक्ति, दुर्गा काली बन, कभी ना बुर्के वाली बन' लव जिहाद से बचने के लिए हिंद युवतियों को किसने दी ये सलाह!

उज्जैन । नवरात्रि का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. अलग-अलग जगहों पर होने वाले गरबा आयोजनों के जरिए केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि कई तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी दिए जा रहे हैं. उसी क्रम में, एक गरबा महोत्सव इस बार चर्चा में है. आयोजन का उद्देश्य था कि गरबा पंडालों में अवांछित गतिविधियों को रोका जाए और इसे केवल सनातन परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाए.

महोत्सव में इस साल हिंदू जागरण मंच का आयोजन पूरी तरह से सनातन धर्म और देशभक्ति के रंग में रंगा रहा. 9 दिन तक चलने वाली माता की आराधना के दौरान, गरबा पंडालों में होने वाले अवांछित आयोजनों को रोकने के उद्देश्य से, मंच ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया. इस दौरान गरबा सिर्फ़ धार्मिक और देशभक्ति के गीतों पर किया गया, जिसमें युवक और युवतियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया. इस आयोजन की सबसे खास बात ''लव जिहाद'' के खिलाफ़ दिया गया सशक्त संदेश रहा.

गैर-हिंदू प्रवेश निषेध...

मंच ने बैनर और पोस्टर के जरिए युवतियों को इस खतरे से बचने के लिए जागरूक किया. गरबा परिसर में प्रवेश से पहले हर व्यक्ति का आधार कार्ड चेक किया गया और साफ तौर पर लिखा गया था कि ''गैर-हिंदू प्रवेश निषेध है''. मंच से संचालन के दौरान, वक्ताओं ने युवतियों को ''लव जिहाद'' से बचाने के उपायों पर विस्तार से बताया.

हिंदू जागरण मंच ने दिया संदेश

हिंदू जागरण मंच ने युवतियों को एक शक्तिशाली संदेश भी दिया: "तू मां दुर्गा बन, तू शक्ति बन, तू काली बन, कभी न बुरखे वाली." इस नारे के साथ, यह संदेश दिया गया कि अब हमारी माताएं वो रूप धारण कर रही हैं. जिसमें हाथों में शास्त्र हैं, अश्लीलता नहीं. यह आयोजन सिर्फ़ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हिंदू युवतियों को अपनी शक्ति और पहचान के प्रति जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास बन गया.

