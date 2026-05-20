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सिंहस्थ से पहले बदलेगा उज्जैन के गढ़कालिका मंदिर का स्वरूप, 15.50 करोड़ होगी लागत

Ujjain Garhkalika Mandir: उज्जैन के प्रसिद्ध गढ़कालिका मंदिर का स्वरूप भी सिंहस्थ आयोजन से पहले बदला हुआ नजर आएगा. यहां पर हाईटैक सुविधाएं बढ़ाई जाएगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 20, 2026, 04:37 PM IST
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उज्जैन के गढ़कालिका मंदिर होगा और भव्य
उज्जैन के गढ़कालिका मंदिर होगा और भव्य

Ujjain Simhastha 2028: सिंहस्थ से पहले उज्जैन में विकास कार्य तेज हो गए हैं. यहां के प्रसिद्ध गढ़कालिका देवी मंदिर को भी भव्य स्वरूप में विस्तार किया जाएगा. इसके लिए 15.50 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में  श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दिलाए जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. उज्जैन स्मार्ट सिटी की तरफ से यह काम शुरू किया जा रहा है. गढ़कालिका मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ रहती है. ऐसे में यहां का परिसर बड़ा किया जाएगा. जहां एक बार में ज्यादा से ज्यादा भक्तों को बुलाया जा सकेगा.  

गढ़कालिका देवी मंदिर का बदलेगा स्वरूप

गढ़कालिका देवी मंदिर और उसके परिसर के व्यापक विकास के लिए 15.50 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंहस्थ 2028 से पहले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और मंदिर की ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत को सुरक्षित रखना है. क्योंकि गढ़कालिका मंदिर उज्जैन की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है. जो अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. उज्जैन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर और गढ़कालिका मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं. गढ़कालिका मंदिर को उज्जैन की उत्तरी सीमा का रक्षक और प्राचीन शक्तिपीठ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संस्कृत के महान कवि कालिदास मां गढ़कालिका के परम भक्त थे. इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्ष और बाद में परमार राजाओं द्वारा करवाया गया था. 

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मंदिर परिसर में बढ़ेगी भक्तों की क्षमता 

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा. वर्तमान में जहां परिसर प्रतिदिन लगभग 3 से 5 हजार श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालता है. वहीं विकास कार्य पूर्ण होने के बाद 10 से 12 हजार श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा सिंहस्थ मेले के दौरान करीब 50 हजार श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित रूप से संभालने की तैयारी भी इस परियोजना का हिस्सा होगी. इसके अलावा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए अलग-अलग भव्य प्रवेश और निकास द्वार बनाए जाएंगे. इसके साथ ही 50 वाहनों की पार्किंग सुविधा भी विकसित की जाएगी. 

एक साल में पूरा होगा काम 

परियोजना के अंतर्गत मंदिर के शिखर को मजबूत किया जाएगा और पारंपरिक शैली में चूना प्लास्टर का नवीनीकरण किया जाएगा. मंदिर के अग्रभाग को आकर्षक स्वरूप देने के साथ इसकी प्राचीन वास्तुकला को संरक्षित रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के अनुसार परियोजना पर जल्द कार्य शुरू किया जाएगा. चयनित एजेंसी को लगभग एक साल के भीतर पूरा काम समाप्त करने का लक्ष्य दिया जाएगा. 

ये भी पढ़ेंः MP में अगले 4 दिन हीटवेव का अलर्ट, इंदौर-उज्जैन में वॉर्म नाइट की चेतावनी, तापमान 44 डिग्री पार

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