Ujjain: सस्ते सोने का लालच देकर लाखों की ठगी, 1 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश में गुजरात पहुंची टीम

Ujjain Gold Fraud Case: उज्जैन के माधवनगर थाना पुलिस ने सस्ते दाम में सोना दिलाने के नाम पर करीब 9.80 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम गुजरात रवाना हुई है.

पुलिस के अनुसार सेठीनगर निवासी अजय जाधव की पहचान साल 2023 में राज उर्फ सुरेश नाम के व्यक्ति से हुई थी. आरोपी ने खुद को सोना-चांदी का व्यापारी बताकर कम कीमत में सोना दिलाने का झांसा दिया. इसके बाद उसने अलग-अलग मोबाइल नंबर और फोन-पे खातों पर बयाने और अन्य खर्च के नाम पर कई बार पैसे ट्रांसफर करवाए. 5 अक्टूबर 2023 को आरोपी का साथी रोहित उर्फ अंकुर जोशी उज्जैन आया और फरियादी से 7.62 लाख नकद लेकर सोना देने का भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में बहाना बनाकर फरार हो गया. इसके बाद दोनों आरोपी लगातार फरियादी को गुमराह करते रहे और अलग-अलग बहानों से और पैसे मांगते रहे.

पुलिस ने आरोप को किया गिरफ्तार

जब फरियादी ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी. 13 और 18 मई 2026 को आरोपियों ने फिर से फरियादी को पीजीवीटी ग्राउंड बुलाकर सोना देने की बात कही. इस बार फरियादी को शक हुआ और उसने तुरंत माधवनगर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने योजना बनाकर कार्रवाई की. 18 मई को आरोपी रोहित उर्फ अंकुर जोशी ने फरियादी से 23 लाख और मांगकर एक कथित सोने का पैकेट दिया. फरियादी ने पैकेट चेक किया तो उसमें सोना नहीं था. इसके बाद आरोपी भागने लगा, लेकिन फरियादी, उसके साथियों और पुलिस टीम ने मिलकर उसे पकड़ लिया. पकड़े गए आरोपी की पहचान अंकुर जोशी निवासी भुज, जिला कच्छ (गुजरात) के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं मुख्य आरोपी राज उर्फ सुरेश की तलाश जारी है.

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