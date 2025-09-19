5,000 करोड़ की परियोजना को साधु-संतों का समर्थन, सिंहस्थ के लिए तीन प्रमुख अखाड़ों का सरकार को समर्थन

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ मेले को देखते हुए सरकार स्थायी कुंभ नगरी विकसित करने जा रही है. इस परियोजना में करीब 5 हजार करोड़ की लागत आएगी और यह निर्माण करीब 2,378 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा. योजना के तहत चौड़ी सड़के, भूमिगत बिजली व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी. लेकिन जिन किसानों की जमीन लैंड पुलिंग योजना में ली जा रही है, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है. वहीं सरकार को साधु-संतों ने समर्थन दिया है.

तीन अखाड़ों ने दिया समर्थन

स्थायी कुंभ नगरी का साधु-संतों ने समर्थन दिया है. संतों का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र के लिए यह परियोजना जरूरी है. तीनों वैष्णव अखाड़ों की ओर से लैंड पुलिंग योजना के समर्थन में एक पत्र भी जारी किया गया है. जारी पत्र में कहा गया है कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थायी आध्यात्मिक नगरी बसाने के मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय का वैष्णव संप्रदाय समर्थन करता है.

बैठक में लिया गया फैसला

इस फैसले के समर्थन में स्थानीय अखाड़ा परिषद और रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर दास महाराज के साथ-साथी तीनों आणि अखाड़ों के प्रमुख महंत रामचंद दास महाराज, महंत दिग्विजय दास महारात और महंत चरणदास महराज ने समर्थन किया है. इस मुद्दे को लेकर निर्वाणी आणि अखाड़े की बैठक में यह फैसला लिया गया है. पत्र में लिखा कि, वैष्णव संप्रदाय के तीन प्रमुख अखाड़े अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी दिगंबर आणि अखाड़ा, श्री पंच रामानंदी निर्वाणी आणि अखाड़ा और श्री पंच रामानंदी निर्मोही आणि अखाड़ा इस योजना के पक्ष में हैं.

पत्र में स्थायी निर्माण की मांग

तीनों वैष्णव अखाड़ों के पदाधिकारियों ने रामादाल अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रामेश्वर दास महाराज की उपस्थिति में पत्र तैयार कर सिंहस्थ मेला अधिकारी और उज्जैन कलेक्टर को भेजा है. इस पत्र में कहा गया कि मेला क्षेत्र में स्थायी पक्की सड़के, सीवरेज लाइन, बिजली के पोल और अन्य व्यवस्थाएं होने से सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं और संतों को सुविधाजनक माहौल मिल सकेगा. साथ ही संतों ने कहा कि 2016 में हुए सिंहस्थ के दौरान आंधी-तूफान के कारण मेला अस्त-व्यस्त हो गया था, इसलिए आगामी सिंहस्थ को देखते हुए स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य कराना जरूरी है.

