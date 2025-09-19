5,000 करोड़ की परियोजना को साधु-संतों का समर्थन, सिंहस्थ के लिए तीन प्रमुख अखाड़ों का सरकार को समर्थन
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2928802
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

5,000 करोड़ की परियोजना को साधु-संतों का समर्थन, सिंहस्थ के लिए तीन प्रमुख अखाड़ों का सरकार को समर्थन

Ujjain News-उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में सरकारी स्थायी कुंभ नगर विकसित करने जा रही है. इस परियोजना में बहुत सी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. लेकिन किसान इस परियोजना के लिए लैंड पुलिंग का विरोध कर रहे है. वहीं इसी बीच साधु-संतों ने सरकार का समर्थन किया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5,000 करोड़ की परियोजना को साधु-संतों का समर्थन, सिंहस्थ के लिए तीन प्रमुख अखाड़ों का सरकार को समर्थन

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ मेले को देखते हुए सरकार स्थायी कुंभ नगरी विकसित करने जा रही है. इस परियोजना में करीब 5 हजार करोड़ की लागत आएगी और यह निर्माण करीब 2,378 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा. योजना के तहत चौड़ी सड़के, भूमिगत बिजली व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी. लेकिन जिन किसानों की जमीन लैंड पुलिंग योजना में ली जा रही है, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है. वहीं सरकार को साधु-संतों ने समर्थन दिया है. 

तीन अखाड़ों ने दिया समर्थन
स्थायी कुंभ नगरी का साधु-संतों ने समर्थन दिया है. संतों का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र के लिए यह परियोजना जरूरी है. तीनों वैष्णव अखाड़ों की ओर से लैंड पुलिंग योजना के समर्थन में एक पत्र भी जारी किया गया है. जारी पत्र में कहा गया है कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थायी आध्यात्मिक नगरी बसाने के मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय का वैष्णव संप्रदाय समर्थन करता है.

बैठक में लिया गया फैसला
इस फैसले के समर्थन में स्थानीय अखाड़ा परिषद और रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर दास महाराज के साथ-साथी तीनों आणि अखाड़ों के प्रमुख महंत रामचंद दास महाराज, महंत दिग्विजय दास महारात और महंत चरणदास महराज ने समर्थन किया है. इस मुद्दे को लेकर निर्वाणी आणि अखाड़े की बैठक में यह फैसला लिया गया है. पत्र में लिखा कि, वैष्णव संप्रदाय के तीन प्रमुख अखाड़े अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी दिगंबर आणि अखाड़ा, श्री पंच रामानंदी निर्वाणी आणि अखाड़ा और श्री पंच रामानंदी निर्मोही आणि अखाड़ा इस योजना के पक्ष में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्र में स्थायी निर्माण की मांग
तीनों वैष्णव अखाड़ों के पदाधिकारियों ने रामादाल अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रामेश्वर दास महाराज की उपस्थिति में पत्र तैयार कर सिंहस्थ मेला अधिकारी और उज्जैन कलेक्टर को भेजा है. इस पत्र में कहा गया कि मेला क्षेत्र में स्थायी पक्की सड़के, सीवरेज लाइन, बिजली के पोल और अन्य व्यवस्थाएं होने से सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं और संतों को सुविधाजनक माहौल मिल सकेगा. साथ ही संतों ने कहा कि 2016 में हुए सिंहस्थ के दौरान आंधी-तूफान के कारण मेला अस्त-व्यस्त हो गया था, इसलिए आगामी सिंहस्थ को देखते हुए स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य कराना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें-सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती, UK के इंजीनियर ने प्यार के झांसे में फंसाया, फिर...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain newsmp newsujjain simhasth 2028

Trending news

Bilaspur
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिविव जज बनने के लिए करनी होगी वकालत; जानिए नियम
mp news
सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती, UK के इंजीनियर ने प्यार के झांसे में फंसाया, फिर...
mp news
BJP विधायक के खिलाफ समर्थक ने खोला मोर्चा, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, जानिए मामला
ujjain news
महाकाल भक्त हो जाएं सावधान! महाकालेश्वर मंदिर के पास होटलों में चल रहा गंदा खेल
mp news
टीबी जैसी बीमारी मेलियोइडोसिस से किसको सबसे ज्यादा खतरा? 20 जिलों में मिले 130 केस
bhopal aiims
अब नहीं भटकना पड़ेगा बाहर! इन खतरनाक बीमारियों का भोपाल एम्स में होगा इलाज
mp news
राष्ट्रगान पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, एमपी में कालाबाजारी पर भी सवाल
balod news
मौत भी न रोक पाई तबादला! छत्तीसगढ़ में मर चुके इंजीनियर को दी गई नई पोस्टिंग
damoh news
खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी, दमोह में फर्जी टोकन-सील बनाकर हो रहा था खेल
Pachmarhi News
23 साल बाद एमपी के मिनी कश्मीर में जश्न का माहौल, SC ने कंट्रक्शन की दी अनुमति
;