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Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां हम्माल बड़ी इलाके में एक मकान अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया. गिरने की आवाज इतनी जोरदार थी कि स्थानीय लोग चौंक गए, पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई. मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की खबर मिलने के बाद प्रशासन, पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे.
हादसे में एक व्यक्ति की मौत
रेस्क्यू टीम ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया. अब तक कुछ घायलों को सुरक्षित बचाकर अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है.
प्रशासन ने शुरू किया बचाव अभियान
घटनास्थल पर अभी राहत और बचाव कार्य चल रहा है. अधिकारियों को आशंका है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं, इसलिए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और दुख का माहौल है. मकान गिरने की वजह का अभी पता लगाया जा रहा है और हादसे का असली कारण जांच के बाद ही साफ हो पाएगा. अपडेट जारी है...