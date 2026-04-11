होटल में सोहेल शेख के साथ मिली युवती, हिंदू जागरण मंच ने पकड़ा, हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा

Ruckus Over Identity in Hotel-धार्मिक नगरी उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कलापत्थर इलाके के एक होटल में रुके युवक-युवकी के मामले ने तूल पकड़ लिया. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने होटल पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और युवक के आपराधिक रिकॉर्ड होने के भी आरोप लगाए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ थाने ले गई. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

होटल रजिस्टर की जांच

युवक के होटल में रुकने की जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के रितेश माहेश्वरी साथियों के साथ होटल पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने होटल के एंट्री रजिस्टर की बारीकी से जांच की और कमरे के बाहर जाकर युवक से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वह रायपुर का रहने वाला है और अपनी दोस्त के साथ उज्जैन आया है. हालांकि, कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि मामला संदिग्ध है, इसके बाद पुलिस को बुलाया गया.

नियमों की अनदेखी का आरोप

हिंदू जागरण मंच के अर्जुन भदोरिया ने होटल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक-युवकी को शहर के कई अन्य होटलों ने कमरा देने से इनकार कर दिया था. साथ ही उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही थी. आरोप है कि इसके बावजूद होटल संचालक ने नियमों को ताक पर रखकर करीब 5 हजार रुपए लेकर उन्हें कमरा उपलब्ध कराया. होटल संगठन का कहना है कि बिना उचित पहचान पत्र और दस्तावेजों के कमरा दिया गया.

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युवक का आपराधिक रिकॉर्ड

संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि युवक की पहचान सोहेल शेख के रूप में हुई है और वह रायपुर का रहने वाला है. रायपुर में उसपर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसके साथ ही यह भी सामने आया है कि युवती के परिजनों को उसकी लोकेशन और साथ मौजूद व्यक्ति की जानकारी नहीं थी.

पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में पुलिस युवक को थाने लेकर आई है. पुलिस ने हिंदू जागरण मंच द्वारा लगाए गए दावों और युवक के आपराधिक रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. नानाखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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