/त्योहार मनाने मुंबई गया था परिवार...पीछे से सूने घर में 33 लाख के गहने चोरी, खाचरोद पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

पुलिस के अनुसार, 18-19 जून 2026 की रात खाचरोद में सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम बनाई गई. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मुखबिरों की मदद से आरोपियों तक पहुंची. जांच के बाद पुलिस ने रिफत, शेर खान और फिरोज उर्फ विस्सू को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में तीनों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया. उनकी निशानदेही पर करीब 33 लाख मूल्य के चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है. उनसे बाकी चोरी के सामान और अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं.