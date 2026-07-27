/त्योहार मनाने मुंबई गया था परिवार...पीछे से सूने घर में 33 लाख के गहने चोरी, खाचरोद पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

राज्य चुनें
उज्जैन में रहने वाला एक परिवार त्योहार मनाने के लिए मुंबई गया हुआ था. जिसका फायदा उठाकर बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बना लिया. घर कई दिनों से सूना होने का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने रात के समय ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए और फरार हो गए. परिवार के लौट ने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.
मामले की जांच में जुटी खाचरोद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधाक पर कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज चोरी का खुलासा कर दिया. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों का किसी अन्य चोरी की वारदात से भी संबंध है या नहीं मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
18-19 जून को हुई थी चोरी
पुलिस के अनुसार, 18-19 जून 2026 की रात खाचरोद में सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम बनाई गई. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मुखबिरों की मदद से आरोपियों तक पहुंची. जांच के बाद पुलिस ने रिफत, शेर खान और फिरोज उर्फ विस्सू को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में तीनों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया. उनकी निशानदेही पर करीब 33 लाख मूल्य के चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है. उनसे बाकी चोरी के सामान और अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट