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Wife Caught Husband Red Handed-मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर के कोयला फाटक इलाके में पारिवारिक विवाद में चलते बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ. बुधवार शाम एक पत्नी ने अपनी बहन और पिता के साथ मिलकर अपने ही पति और उसकी महिला मित्र की सरेआम पिटाई कर दी. भीड़भाड़ वाले बाजार में हुए इस तमाशे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कई लोगों ने इसका पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा था पति
जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले मधुर तिवारी बुधवार शाम एक महिला सहकर्मी के साथ एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने गए थे. इसी दौरान मधुर की पत्नी वंदना, साली अतिप्रिया और उनके ससुर कुछ अन्य लोगों के साथ वहां धमक पड़े. पत्नी वंदना का आरोप है कि उसके पति का उस महिला कर्मचारी के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में एक अलग कमरा लेकर रह हैं. पिछले कई दिनों से दोनों पर नजर रख रही थी और जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट में साथ दिखे, ससुराल वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी.
वायरल वीडियो में दिखी मारपीट
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पत्नी, साल और ससुर मिलकर मधुर तिवारी और उनकी महिला मित्र के साथ मारपीट कर रहे हैं. मधुर खुद को और अपनी दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में आए ससुराल वाले दोनों पर लगातार हमला करते नजर आते हैं.
ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप
दूसरी तरफ, पति मधुर तिवारी ने अपने ससुराल पक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मधुर का कहना है कि यह उन दोनों की दूसरी शादी है और शादी के 7 साल बाद ससुर और साली के अत्यधिक दखल की वजह से उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया. मधुर ने बताया कि विवाद के बाद मुझे लोग पर लिए गए मेरे अपने ही घर से निकाल दिया गया है. मेरी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है, फिर भी उसने मुझ पर मेंटेनेंस का केस कर रखा है. बुधवार को मैं अपनी सहकर्मी के साथ नाश्ता कर रहा था, तभी इन लोगों ने घेरकर हमारे साथ अभद्रता और मारपीट की.
सोना चोरी और गाड़ी गायब करने का आरोप
मधुर ने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर में रखा सोना उनके ससुर उठाकर ले गए हैं. इसके अलावा, मारपीट के दौरान उनकी साली ने उनकी महिला मित्र की गाड़ी की चाबी छीन ली थी, जिसके बाद से वह गाड़ी भी गायब है. मधुर ने कहा है कि वे अपने साथ हुई इस मारपीट, सोने की चोरी और गाड़ी गायब होने के मामले में FIR दर्ज करवाएंगे. फिलहाल, इस पूरे विवाद का मामला कोर्ट में भी चल रहा है.
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