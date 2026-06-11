ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

दूसरी तरफ, पति मधुर तिवारी ने अपने ससुराल पक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मधुर का कहना है कि यह उन दोनों की दूसरी शादी है और शादी के 7 साल बाद ससुर और साली के अत्यधिक दखल की वजह से उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया. मधुर ने बताया कि विवाद के बाद मुझे लोग पर लिए गए मेरे अपने ही घर से निकाल दिया गया है. मेरी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है, फिर भी उसने मुझ पर मेंटेनेंस का केस कर रखा है. बुधवार को मैं अपनी सहकर्मी के साथ नाश्ता कर रहा था, तभी इन लोगों ने घेरकर हमारे साथ अभद्रता और मारपीट की.