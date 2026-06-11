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रंगे हाथ पकड़ाए जीजा जी! पति को महिला मित्र के साथ देख पत्नी-साली ने बीच बाजार पीटा, वीडियो वायरल

Ujjain News-उज्जैन में महिला मित्र के साथ रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे पति की पत्नी और ससुराल वालों ने जमकर पिटाई कर दी. ससुरालवालों ने युवक और महिला के साथ जमकर मारपीट की. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 11, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:39 PM IST
रंगे हाथ पकड़ाए जीजा जी! पति को महिला मित्र के साथ देख पत्नी-साली ने बीच बाजार पीटा, वीडियो वायरल

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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