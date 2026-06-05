महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से वसूली, 2500 लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी, प्रशासन ने बिछाया जाल

Illegal Extortion at Mahakal Mandir-विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में प्रवेश दिलाने के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली का मामला सामने आया है. मंदिर प्रशासन की विशेष निगरानी और औचक जांच के दौरान तीन ऐसे प्रकरण पकड़े गए हैं, जिनमें श्रद्धालुओं से भस्म आरती की अनुमति दिलाने के नाम पर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति तक वसूले गए. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों पर FIR दर्ज की है.

अपर कलेक्टर ने किया निरीक्षण

मामले का खुलासा उस समय हुआ जब मंदिर प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने देर रात भस्म आरती व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान नीलकंठ द्वार और अन्य प्रवेश व्यवस्थाओं की जांच की गई. इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से सीधे बातचीत कर फीडबैक लिया गया. इसी दौरान तीन श्रद्धालुओं ने अतिरिक्त राशि वसूले जाने की शिकायत की.

तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज

शिकायत मिलते ही मामला गंभीरता से लिया गया और रात करीब डेढ़ बजे महाकाल थाना में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.इस पूरे मामले पर कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन लगातार स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी करता है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते पकड़ा जा सके. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद थर्ड पार्टी के माध्यम से विशेष निगरानी की गई और जैसे ही अवैध गतिविधि की पुष्टि हुई, संबंधित लोगों को ट्रैप कर कार्रवाई शुरू कर दी गई.

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जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि महाकाल मंदिर में किसी भी प्रकार की दलाली, अवैध वसूली या बिचौलियागिरी के लिए कोई जगह नहीं है. प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी लगातार ऐसे अभियान चलाए जाएंगे. उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि भस्म आरती सहित मंदिर की सभी सेवाओं के लिए केवल अधिकृत माध्यमों का ही उपयोग करें. किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आएं और मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी ले और बुकिंग करें.

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