टेंट व्यवसायी के परिवार ने बहू को बेरहमी से पीटा, ससुर, जेठ और पति पर केस दर्ज, वीडियो हुआ वायरल

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In Laws Beaten Daughter in Law-मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील से रिश्तों से शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. शहर के बड़े टेंट व्यवसायी बाबू भाई मुल्तानी की बहू ने अपने पति, जेठ और ससुर के खिलाफ लगातार मारपीट करने और घर से निकालने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए राघवी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. यह घटना पांच दिन पहले की बताई जा रही है. इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो जगोटी सहित पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.
तीन साल से प्रताड़ित करने का आरोप
पीड़िता ने बताया कि उनके साथ मारपीट का सिलसिला पिछले तीन साल से चल रहा है. पांच दिन पहले ससुर बाबू, जेठ रफीक और पति फिरोज ने उनके कमरे में आकर कुएं पर जाने और घर से बाहर निकलनेकी बात को लेकर विवाद किया. इसके बाद तीनों ने मिलकर लकड़ी और नल के पाइप से उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इस दौरान जब बीच-बचाव करने रुकसाना का बेटा रेहान और बेटी फिजा आए, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की.
ससुर पर लगाए गंभीर आरोप
फरियादी के बेटे रेहान ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके दादाजी का चरित्र ठीक नहीं है और महिलाओं के प्रति उनका आचरण व व्यवहार हमेशा अमर्यादित रहता है. दादाजी के इसी गलत आचरण को लेकर घर में लंबे समय से विवाद चल रहा है. रेहान ने यह भी खुलासा किया कि दो साल पहले भी उसकी मां की इस कदर पिटाई की गई थी कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उस समय समाज के वरिष्ठ लोगों ने समझौता कराकर मामले को दबा दिया था.
भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट
फरियादी और उसके बच्चों ने बताया कि पांच दिन पहले हुई इस निर्मम प्रताड़ना की जानकारी उन्होंने सुसनेर निवासी अपने भाई शाहरुख को दी. इसके बाद भाई ने मौके पर पहुंचकर राघवी थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी ससुर, जेठ और पति के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच अधिकारी के अनुसार, पीड़िता को मेडिकल करा लिया गया है और पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
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