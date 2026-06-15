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टेंट व्यवसायी के परिवार ने बहू को बेरहमी से पीटा, ससुर, जेठ और पति पर केस दर्ज, वीडियो हुआ वायरल

Ujjain News-उज्जैन में ससुर के गलत आचरण का विरोध करने पर टेंट व्यवसायी के परिवार ने बहू और उसके बच्चों की लाठियों व पाइप से बेरहमी से पिटाई कर दी. पीड़िता के भाई की शिकायत पर राघवी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर और महिला का मेडिकल कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 15, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:00 PM IST
टेंट व्यवसायी के परिवार ने बहू को बेरहमी से पीटा, ससुर, जेठ और पति पर केस दर्ज, वीडियो हुआ वायरल

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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