उज्जैन को इंदौर से जोड़ने वाली रोड होगी 45 मीटर चौड़ी, यहां बनेंगे 8 फ्लाई ओवर

MP News: उज्जैन से इंदौर के बीच बन रही पहली सिक्स लेन सड़क साल के आखिरी तक पूरी होने की उम्मीद की जा रही है. सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस सड़क में कुल 8 फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे, जबकि इस सड़क को करीब 45 मीटर चौड़ा किया जाएगा. इंदौर के हरिफाटक ब्रिज से शुरू होकर शहर के अरबिंदो अस्पताल तक जाएगी. इस सड़क का काम तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि इसे उज्जैन में होने वाले महाकुंभ के आयोजन से पहले तैयार करना है, जिसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है.

45 प्रतिशत काम पूरा

इंदौर उज्जैन के बीच बन रही 46 किलोमीटर की यह लंबी सड़क 1692 करोड़ रुपए की लागत की है. जिसका 45 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. यहां पर करीब 8 मार्ग तैयार हो चुके हैं, जिस पर डामरीकरण का काम भी पूरा हो चुका है, इस सड़क पर आठ अलग-अलग जगहों पर फ्लाईओवर भी बनाए जा रहे हैं, जिस पर से वाहन फर्राटे मारते हुए जाएंगे. एमपीआरडीसी के मुताबिक इस सड़क का काम और तेज कर दिया गया है कि क्योंकि दिसंबर 2026 तक यह प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए काम की रफ्तार को दिन के हिसाब से बढ़ाया गया है.

40 से 45 मिनट में पहुंचेंगे इंदौर

इंदौर और उज्जैन के बीच की दूरी 40 से 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, जबकि अभी इंदौर से उज्जैन जाने में करीब 1 से सवा घंटा का समय लग जाता है. यानि इंदौर से उज्जैन के बीच यह सड़क बनने से यात्रियों की 20 से 30 मिनट की दूरी कम हो जाएगी. वहीं इससे उज्जैन की कनेक्टिविटी और यातायात की सुविधा में भी सुधार आएगा. सबसे अहम 2028 में होने वाले कुंभ में यात्रियों को आने जाने में राहत मिलेगी.

इंदौर उज्जैन के बीच इस सड़क में करीब 29 गांव जुड़ेंगे, जिसमें 20 गांव इंदौर जिले के होंगे और 9 गांव उज्जैन जिले के होंगे. जिससे इंदौर और उज्जैन के बीच व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेगी, साथ ही यहां जमीनों की कीमतों को भी अच्छे रेट मिलना शुरू हो जाएंगे. ऐसे में यह प्रोजेक्ट इंदौर और उज्जैन दोनों ही शहरों के लिए अहम माना जा रहा है. जिस पर तेजी से काम हो रहा है.

