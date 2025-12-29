उज्जैन में बनेगा अंतराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, 129 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सीएम ने दी सौगात

Ujjain News: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैनवासियों को बड़ी सौगात दी है. जहां उन्होंने नानाखेड़ा ग्राउंड में बने सभा स्थल से सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत की. इस दौरान सीएम ने करीब 129 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उज्जैन के समग्र विकास का अवसर है. इन कार्यों से शहर की सड़कों, व्यवस्थाओं और सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके.

वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने Utkarshujjain.com पोर्टल का भी अनावरण किया. इसके साथ ही कौशल सेतु इंडस्ट्री लीड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट स्वाध्याय, यानी कोडिंग फॉर ऑल की शुरुआत की गई. तय कार्यक्रम के अनुसार, सीएम दोपहर करीब 3 बजे नानाखेड़ा स्टेडियम पहुंचे. मंच पर सांसद अनिल फिरोजिया, बाल योगी उमेशनाथ, महापौर मुकेश टटवाल, विधायक सतीश मालवीय और जितेंद्र पंड्या मौजूद रहे. बड़ी संख्या में शहरवासी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

उज्जैन के लिए ऐतिहासिक क्षण

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने राजमाता स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाने की बात कही. सीएम ने कहा कि सिंहस्थ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि 24 घंटे में करीब 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 1980 के बाद पहली बार शिप्रा नदी के जल से कुंभ स्नान का सौभाग्य मिलेगा, जो उज्जैन के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा.

शहर के चारों तरफ विकास

सीएम ने इंदौर और उज्जैन के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने, मोहनपुरा में नया रेलवे स्टेशन बनाने और उज्जैन में जल्द एयरपोर्ट शुरू होने की जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि शहर के चारों ओर तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं. महाकाल दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उज्जैनवासियों से अपील की कि वे खाली समय में चौराहों पर श्रद्धालुओं की मदद करें और उन्हें मंदिर का रास्ता बताएं. इसके लिए कलेक्टर को सेवा भावी लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.

इन विकास कार्यों की सौगात

1. कपिला गौशाला का संवर्धन एवं विकास कार्य- 9.50 करोड़ रुपये

2. नानाखेड़ा चौराहा से शांति पैलेस तक एमआर-2 मार्ग का चौड़ीकरण- 9.44 करोड़ रुपये

3. सांदीपनि चौराहा से उदयन मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण एवं सेंट्रल डिवाइडर निर्माण- 13.12 करोड़ रुपये

4. राजस्व कॉलोनी मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण- 3.95 करोड़ रुपये

5. पंवासा क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के विकास कार्य- 8.75 करोड़ रुपये

6. हनुमान नाका से हरिफाटक तक मार्ग चौड़ीकरण- 5.93 करोड़ रुपये

8. नीलगंगा चौराहा से हरिफाटक ब्रिज तक मार्ग विकास कार्य- 8.89 करोड़ रुपये

9. टैगोर चौराहा से दो तालाब तक सड़क चौड़ीकरण- 9.68 करोड़ रुपये

10. ढांचा भवन से एमआर-5 तक सड़क चौड़ीकरण- 12.82 करोड़ रुपये

11. गाड़ी अड्डा चौराहा से ढांचा भवन होते हुए रणकेश्वर महादेव मंदिर तक एमआर-4 रोड का चौड़ीकरण- 38.38 करोड़ रुपये

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

