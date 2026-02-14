Advertisement
उज्जैन के मुफ्ती ने वंदे मातरम् का किया विरोध, कहा- इसका पालन करना इस्लाम में पाप, हिंदुस्तान की जमीन की पूजा करना नामुमकिन

MP News: उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैय्यद नासिर अली नदवी ने सरकार के वंदे मातरम वाले निर्देश पर आपत्ति जताई है. उन्होंने सरकार के इस निर्देश पर विरोध जताते हुए कहा कि ये इस्लाम के विरूद्ध है जो भी इस निर्देश का पालन करता है उसे इस्लाम से बाहर करना चहिए. सरकार अपना फैसला वापस ले.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:20 PM IST
Ujjain News: केंद्र सरकार ने जब से सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में ''वंदे मातरम्'' को बजाना अनिवार्य किया है तब से देश के हर कोने से कहीं न कहीं सरकार के इस दिशानिर्देश को लेकर समर्थन और असमर्थन की खबरे सामने आ रही हैं. वहीं उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैय्यद नासिर अली नदवी ने भी इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए इसे इस्लाम विरोधी बताया है.

एक खुदा के अलावा किसी की पूजा नहीं 
उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैय्यद नासिर अली नदवी ने सरकार के इस निर्देश पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है, जहां सभी धर्मों के लोगों को अपने मजहब पर प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी है. हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि खुदा एक है इसके अलावा किसी की पूजा नहीं करो. ना किसी व्यक्ति की ना ही किसी देवी-देवताओं की. ऐसे में हम किसी और खुदा को शामिल नहीं कर सकते हैं. ऐसा करना हमारे लिए सबसे बड़ा गुनाह होगा. वहीं जो मुस्लमान इस्लाम के इन नियमों के विरूद्ध जाता है उसे इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए. 

जहां बजेगा वंदेमातरम वहां बच्चों को नहीं भेजेंगे
इमाम मुफ्ती सैय्यद नासिर अली नदवी ने आगे कहा कि वंदे मातरम में मातृभूमि की पूजा और इबादत की बात लिखी गई है जो सरासर इस्लाम के खिलाफ है. इस्लाम एक खुदा को मानने की तालीम देता है. अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान,ऑफिस में  वंदेमातरम कहना होगा, यानी धरती की पूजा करनी होगी, तो ऐसी जगहों पर हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे. सरकार का ये निर्देश मजहबी आजादी के खिलाफ है और हिंदुस्तान के कानून के भी सरासर खिलाफ है. 

सरकार वापस ले अपना फैसला
उन्होंने आगे कहा कि कानून सबके लिए एक हो सकता है, लेकिन धर्म कभी भी सबके लिए एक नहीं हो सकता. सरकार अपने फैसलों को किसी पर जबरदस्ती नहीं थोप सकती है.  हिंदुस्तान में मुसलमान शुरू से रहते आए हैं और यहां अलग-अलग समुदायों की अपनी-अपनी मजहबी आजादियां हैं. कानून मुसलमानों को एक खुदा को मानने की मजहबी आजादी देता है, लिहाजा उन्हें यह अनिवार्य नहीं किया जा सकता कि वे धरती को भी पूजा में शामिल हो. हिंदुस्तान की भूमि क्यों न हो या मक्का-मदीना की भूमि हो हम खुदा के अलावा किसी और को इबादत में शामिल नहीं करेंगे.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

