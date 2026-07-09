/MP को बड़ी सौगात: 5,017 करोड़ का उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन प्रोजेक्ट; मालवा के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों की बदलेगी सूरत

करीब 98.73 किलोमीटर लंबी यह फोरलेन परियोजना मालवा के उज्जैन दक्षिण, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों की सूरत बदलने वाली है. इस सीधे और आधुनिक कनेक्टिविटी मार्ग से न सिर्फ क्षेत्र के 62 गांवों की लगभग 35 लाख आबादी को सीधा फायदा पहुंचेगा, बल्कि उज्जैन सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से भी जुड़ जाएगा. यह कनेक्टिविटी साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान देश-दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सफर को बेहद सुगम और तेज बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी.