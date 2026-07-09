/MP को बड़ी सौगात: 5,017 करोड़ का उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन प्रोजेक्ट; मालवा के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों की बदलेगी सूरत

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और मालवा क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के लिए 10 जुलाई को एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को 5,017 करोड़ रुपये की लागत वाले महत्वाकांक्षी उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग की बड़ी सौगात देंगे. इस बेहद खास प्रोजेक्ट का निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) द्वारा किया जाएगा, जो महज दो साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है.
करीब 98.73 किलोमीटर लंबी यह फोरलेन परियोजना मालवा के उज्जैन दक्षिण, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों की सूरत बदलने वाली है. इस सीधे और आधुनिक कनेक्टिविटी मार्ग से न सिर्फ क्षेत्र के 62 गांवों की लगभग 35 लाख आबादी को सीधा फायदा पहुंचेगा, बल्कि उज्जैन सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से भी जुड़ जाएगा. यह कनेक्टिविटी साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान देश-दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सफर को बेहद सुगम और तेज बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी.
2 साल में पूरा होगा काम
यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बड़ा गलियारा होगा. मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने इस 98.73 किलोमीटर लंबे मार्ग को पूरी तरह हाई-टेक और सुरक्षित बनाने का खाका तैयार किया है. टाइमलाइन के मुताबिक, भूमि पूजन के बाद ठीक दो साल के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा.
परियोजना के तहत बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर
रेल ओवरब्रिज (ROB): सुगम यातायात के लिए 3 बड़े रेल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी.
वृहद और मध्यम पुल: जलभराव और नदियों को पार करने के लिए 9 बड़े (वृहद) पुल और 26 मध्यम पुलों का निर्माण किया जाएगा.
पुलियां: जल निकासी और छोटे रास्तों को जोड़ने के लिए पूरे मार्ग में 417 पुलियों का जाल बिछाया जाएगा.
इसके साथ ही, जावरा बायपास पर स्थित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से लेकर महू-नीमच फोरलेन मार्ग तक दोनों ओर अत्याधुनिक सर्विस रोड का निर्माण भी प्रस्तावित है, ताकि स्थानीय वाहनों को मुख्य हाईवे पर आने-जाने में कोई असुविधा न हो.
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा जुड़ाव
इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा धार्मिक पर्यटन और कनेक्टिविटी को मिलेगा. ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग बनने से धार्मिक नगरी उज्जैन सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी. इसके बाद दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मुंबई की ओर से आने वाले वाहनों के लिए उज्जैन पहुंचना बेहद तेज और आसान हो जाएगा.
सिंहस्थ 2028 के लिए गेमचेंजर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, यह परियोजना सिंहस्थ महाकुंभ 2028 के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होगी. उस दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को मालवा के भीतर ट्रैफिक जाम से नहीं जूझना पड़ेगा. साथ ही, यह मार्ग इंदौर, भोपाल और पूरे मालवा क्षेत्र की आपसी कनेक्टिविटी को कई गुना मजबूत कर देगा.
आर्थिक, व्यापारिक और कृषि विकास को मिलेगी नई उड़ान
उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना को मध्य प्रदेश की प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं में गिना जा रहा है, जो आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है. इस फोरलेन मार्ग के बनने से मालवा क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदलने का दावा किया जा रहा है.
किसानों को बड़ा फायदा: उज्जैन और जावरा के आसपास के 62 गांवों के किसानों को अपनी उपज (जैसे गेहूं, सोयाबीन, लहसुन) को क्षेत्र की बड़ी कृषि उपज मंडियों तक कम समय में सुरक्षित पहुंचाने की सुविधा मिलेगी.
उद्योग और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधे संपर्क के कारण इस पूरे रूट पर नए औद्योगिक कॉरिडोर, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स हब विकसित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.
ईंधन और समय की बचत: बेहतर और गड्ढा मुक्त सड़क होने से यात्रा के समय में भारी कमी आएगी, गाड़ियों में ईंधन की बचत होगी और सड़क हादसों में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की जाएगी.