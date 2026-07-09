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MP को बड़ी सौगात: 5,017 करोड़ का उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन प्रोजेक्ट; मालवा के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों की बदलेगी सूरत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 जुलाई को उज्जैन–जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे. लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 09, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:19 PM IST
MP को बड़ी सौगात: 5,017 करोड़ का उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन प्रोजेक्ट; मालवा के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों की बदलेगी सूरत

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