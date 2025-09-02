उज्जैन में बैंक से 2 करोड़ का सोना गायब, ताले खोलकर दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2906364
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में बैंक से 2 करोड़ का सोना गायब, ताले खोलकर दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस

Ujjain News-उज्जैन के महानंदा नगर में एसबीआई ब्रांच में करीब 2 करोड़ रुपए का गोल्ड और 8 लाख रुपए नगद चोरी हो गए. सीसीटीवी फुजेट में 2 बदमाश बैंक से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. चोरी की इस वारदात को ताले खोलकर अंजाम दिया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन में बैंक से 2 करोड़ का सोना गायब, ताले खोलकर दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस

Ujjain Bank Theft-उज्जैन में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है.महानंदा नगर में एसबीआई ब्रांच में करीब 2 करोड़ रुपए का गोल्ड और 8 लाख रुपए नगद चोरी हो गए. वारदात देर रात की बताई जा रही है. घटना की जानकारी लगते ही बैंक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. खुद एसपी प्रदीप शर्मा बैंक पहुंचे और जांच शुरू की. बैंक में एफएसएल टीम, साइबर और क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच के लिए पहुंच गई है. वहीं सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश बैंक से निकलते हुए नजर आ रहे हैं. 

2 करोड़ है गोल्ड की कीमत
बैंक कर्मियों से पूछताछ में पता चला है चोरी हुए आभूषण लोगों ने बैंक में गोल्ड लोन के लिए रखे थे. इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है. इसके अलावा 8 लाख कैश भी चोरी हुआ है. बैंक कर्मियों ने बताया कि चोरी की यह वारदात सभी ताले खोलकर की गई है. चोरों ने बैंक का लॉकर नहीं तोड़ा. पुलिस को आशंका है कि कोई अंदर का व्यक्ति है, जिसने वारदात को अंजाम दिया है. 

जल्द होगा खुलासा-एसपी
मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बैंक से करीब 2 करोड़ रुपए का गोल्ड चोरी हुआ है. इसके साथ ही 8 लाख रुपए नगद भी चोरी हुए है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वारदात के दौरान बैंक के सभी ताले खोले गए हैं. इसका मतलब यह है कि बैंक का कोई सदस्य आंतरिक रूप से भी चोरों के साथ मिला हो सकता है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दो संदिग्ध दिखाई दिए हैं. दोनों के हाथ में बैग था. बैंक से बाहर आने के बाद दोनों बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर भाग गए. मामले में जांच जारी है. जल्द ही खुलासा किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ दिन पहले लगी थी आग
जानकारी के अनुसार, बैंक में गार्ड रहता है, लेकिन रात में गार्ड नहीं था. चोरी के वक्त एक भी अलार्म नहीं बजा, जबकि बैंक में एंटी थेफ्ट कैमरे लगे होते हैं. पिछले महीने इसी बैंक में देर रात आग लगने की घटना हुई थी. इस घटना के बाद भी अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए. रिपोर्ट-अनिमेष सिंह

यह भी पढ़ें-उज्जैन में गणेश पंडाल में लगे आतंकियों के पोस्टर, श्रद्धालु पैरों से रौंदकर कर रहे प्रवेश

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsujjain theft news

Trending news

mp news
उज्जैन में बैंक से 2 करोड़ का सोना गायब, ताले खोलकर दिया वारदात को अंजाम, मचा हड़कंप
mp news
शादी वाले दिन दूल्हा फरार! मेहंदी लगाए दुल्हन पहुंची थाने, SP को सुनाया दर्द
Mohan Yadav
केंद्र ने MP को पैसा देने से किया इनकार, अब राज्य सरकार खर्च करेगी 9026 करोड़ रुपये
jabalpur news
SP ऑफिस में हुई चप्पलों की बरसात, एक पति की 2 पत्नियों के बीच हुई जंग, जानें वजह
dhar news
मजदूरी से KBC की हॉट सीट तक, आसिफ की संघर्ष भरी कहानी ने जीता बिग-बी का दिल
ujjain news
उज्जैन में गणेश पंडाल में लगे आतंकियों के पोस्टर, श्रद्धालु पैरों से रौंदकर जा रहे
mp news
स्कूल में मास्टरजी क्यों लगा रहे उठक-बैठक? जमकर वायरल हो रहा वीडियो, जान लीजिए वजह
mp news
11 साल के बच्चे ने पकड़े हाथ, 13 साल के लड़के ने चाकू से गोदा, गुस्से में की हत्या
cg raipur news
20 सितंबर से रायपुर और भोपाल के बीच डेली फ्लाइट, इन शहरों के लिए भी सीधी उड़ान जल्द!
Mahanaryaman Scindia
MPCA अध्यक्ष बने महाआर्यमन सिंधिया, पद संभालते ही बता दिया क्या है फ्यूचर प्लान
;