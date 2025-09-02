उज्जैन में बैंक से 2 करोड़ का सोना गायब, ताले खोलकर दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस

Ujjain News-उज्जैन के महानंदा नगर में एसबीआई ब्रांच में करीब 2 करोड़ रुपए का गोल्ड और 8 लाख रुपए नगद चोरी हो गए. सीसीटीवी फुजेट में 2 बदमाश बैंक से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. चोरी की इस वारदात को ताले खोलकर अंजाम दिया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
Ujjain Bank Theft-उज्जैन में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है.महानंदा नगर में एसबीआई ब्रांच में करीब 2 करोड़ रुपए का गोल्ड और 8 लाख रुपए नगद चोरी हो गए. वारदात देर रात की बताई जा रही है. घटना की जानकारी लगते ही बैंक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. खुद एसपी प्रदीप शर्मा बैंक पहुंचे और जांच शुरू की. बैंक में एफएसएल टीम, साइबर और क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच के लिए पहुंच गई है. वहीं सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश बैंक से निकलते हुए नजर आ रहे हैं.
2 करोड़ है गोल्ड की कीमत
बैंक कर्मियों से पूछताछ में पता चला है चोरी हुए आभूषण लोगों ने बैंक में गोल्ड लोन के लिए रखे थे. इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है. इसके अलावा 8 लाख कैश भी चोरी हुआ है. बैंक कर्मियों ने बताया कि चोरी की यह वारदात सभी ताले खोलकर की गई है. चोरों ने बैंक का लॉकर नहीं तोड़ा. पुलिस को आशंका है कि कोई अंदर का व्यक्ति है, जिसने वारदात को अंजाम दिया है.
जल्द होगा खुलासा-एसपी
मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बैंक से करीब 2 करोड़ रुपए का गोल्ड चोरी हुआ है. इसके साथ ही 8 लाख रुपए नगद भी चोरी हुए है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वारदात के दौरान बैंक के सभी ताले खोले गए हैं. इसका मतलब यह है कि बैंक का कोई सदस्य आंतरिक रूप से भी चोरों के साथ मिला हो सकता है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दो संदिग्ध दिखाई दिए हैं. दोनों के हाथ में बैग था. बैंक से बाहर आने के बाद दोनों बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर भाग गए. मामले में जांच जारी है. जल्द ही खुलासा किया जाएगा.
कुछ दिन पहले लगी थी आग
जानकारी के अनुसार, बैंक में गार्ड रहता है, लेकिन रात में गार्ड नहीं था. चोरी के वक्त एक भी अलार्म नहीं बजा, जबकि बैंक में एंटी थेफ्ट कैमरे लगे होते हैं. पिछले महीने इसी बैंक में देर रात आग लगने की घटना हुई थी. इस घटना के बाद भी अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए. रिपोर्ट-अनिमेष सिंह
