उज्जैन के काल भैरव मंदिर में फिर हंगामा! महिला श्रद्धालुओं से बदसलूकी का वीडियो वायरल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Ujjain Kal Bhairav Mandir Viral Video: उज्जैन के काल भैरव मंदिर में सुरक्षा कर्मियों ने महिला श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता की, जिसका वीडियो वायरल हो गया है. श्रद्धालुओं ने व्यवस्था सुधारने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 22, 2025, 09:08 AM IST
उज्जैन के काल भैरव मंदिर में फिर हंगामा!
उज्जैन के काल भैरव मंदिर में फिर हंगामा!

Ujjain Viral News: उज्जैन के मशहूर काल भैरव मंदिर में शुक्रवार शाम फिर विवाद की तस्वीर सामने आई. दर्शन के लिए आई महिला श्रद्धालुओं के साथ मंदिर सुरक्षा कर्मियों ने बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि महिलाएं लाइन में थीं तभी सुरक्षा कर्मियों ने उनका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींचना शुरू कर दिया. वीडियो में दो बुजुर्ग महिलाएं एक-दूसरे को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें भी जबरन बाहर की ओर धकेलते दिखे.

महाराष्ट्र से करीब 40 श्रद्धालुओं का दल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा था. जैसे ही भीड़ बढ़ी, सुरक्षा कर्मियों ने सभी को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा. इस दौरान कुछ महिलाओं से कहासुनी हो गई और मामला बढ़ गया. आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट भी की, जिससे अफरा-तफरी मच गई. किसी ने यह पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दी, जो अब वायरल है.

कर्मचारियों पर हो कार्रवाई?
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आरएस शक्तावत भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मामला मंदिर के मुख्य द्वार पर हुआ था. दोनों पक्ष थाने पहुंचे भी, लेकिन किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई. इसलिए पुलिस ने समझाइश देकर दोनों पक्षों को जाने दिया. श्रद्धालुओं का कहना है कि दर्शन करने आए लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल गलत है और प्रशासन को ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए.

पहले भी आ चुके हैं मामला
यह पहली बार नहीं है जब काल भैरव मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर आरोप लगे हों. इससे पहले भी कई बार श्रद्धालुओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पिछले साल भी चार गार्ड्स द्वारा एक श्रद्धालु को बेल्ट और डंडे से पीटने का वीडियो वायरल हुआ था. इस घटना के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मंदिर प्रबंधन कब व्यवस्था सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा? (रिपोर्टः  अनिमेश सिंह, उज्जैन)

