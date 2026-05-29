सिंहस्थ-2028 से पहले चमकेगा काल भैरव मंदिर, 150 करोड़ से होगा भव्य कायाकल्प

Ujjain Singhastha 2028: उज्जैन सिंहस्थ 2028 और महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध काल भारव मंदिर का बड़े स्तर पर कायाकल्प किया जाएगा. मंदिर परिसर को लगभग 15 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित करने की तैयारी है. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए करीब 150 करोड़ रुपये की विकास योजना पर काम तेज हो गया है. प्रशासन का लक्ष्य सिंहस्थ से पहले मंदिर क्षेत्र का पूरा स्वरूप बदलना है.

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सिंहस्थ-2028 में करोड़ों श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है. लगभग सभी श्रद्धालु काल भैरव मंदिर भी पहुंचते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के अनुरूप विकास कार्यों की विस्तृत योजना तैयार की गई है. उन्होंने बताया कि करीब 150 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार हो चुकी है और वेंडर भी ऑन बोर्ड किए जा चुके हैं. जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा.

यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं

मिली जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत मंदिर क्षेत्र में विशाल पार्किंग, यात्री सुविधा केंद्र, फूड कोर्ट एरिया, हरित उद्यान, आकर्षक प्रवेश द्वार और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे. इसके साथ ही दर्शन व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को कम समय में सुगम दर्शन मिल सकें.

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व्यवस्थाएं होगी बेहतरीन

वहीं प्रशासन की तरफ से मंदिर परिसर में साफ-सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है. काल भैरव मंदिर देशभर में अपनी विशेष परंपरा और आस्था के लिए प्रसिद्ध है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि पर्व और विशेष अवसरों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है.

सिंहस्थ से पहले होगा पूरा

बता दें कि उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्माण एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रशासन का दावा है कि सिंहस्थ 2028 से पहले मंदिर क्षेत्र का कायाकल्प पूरा कर लिया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य और भव्य अनुभव मिल सकेगा.

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