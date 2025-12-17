उज्जैन लैंड पूलिंग एक्ट रद्द, किसानों के विरोध के आगे झुकी सरकार, जारी की नई अधिसूचना

Ujjain Land Pooling: किसानों और स्थानीय संगठनों के बड़े पैमाने पर विरोध के बाद राज्य सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र के लिए लैंड पूलिंग एक्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. इस संबंध में मंगलवार देर रात एक अधिसूचना जारी किया गया, जिसमें उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए नगर विकास योजना 8, 9, 10 और 11 को भी रद्द कर दिया गया. यह एक्ट मुख्य रूप से 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के उद्देश्य से लाया गया था.

उज्जैन लैंड पूलिंग नीति पूरी तरह निरस्त

दरअसल, 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के तहत राज्य सरकार ने सिंहस्थ इलाके में पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के मकसद से लैंड पूलिंग एक्ट लागू किया था. इस एक्ट के तहत डेवलपमेंट के नाम पर लगभग 2,800 हेक्टेयर ज़मीन, जिसमें ज़्यादातर निजी कृषि भूमि थी को एक्वायर करने का प्रस्ताव था. एक्ट के मुताबिक, किसानों को डेवलपमेंट के बाद उनकी ज़मीन का एक हिस्सा वापस दिया जाना था, और बाकी ज़मीन के लिए मुआवज़ा दिया जाना था, लेकिन उसके बाद किसानों का उस ज़मीन पर कोई और अधिकार नहीं रहता. किसानों को डर था कि यह स्कीम भविष्य में ज़मीन पर पक्का कब्ज़ा करने का कारण बन सकती है, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी खत्म हो जाएगी. इसी वजह से भारतीय किसान संघ समेत कई लोकल संगठनों ने इसका ज़ोरदार विरोध किया।.नतीजतन लैंड पूलिंग एक्ट को रद्द करना पड़ा.

किसानों के विरोध के आगे झुकी सरकार

कांग्रेस पार्टी ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया. सरकार ने शुरू में इस योजना में बदलाव करके सिर्फ़ सड़कों, नालियों और पानी की टंकियों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन लेने का प्रावधान किया, लेकिन किसान इससे भी सहमत नहीं हुए. मामला मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव तक पहुंचा, जहां कई दौर की बैठकों के बाद सरकार ने आखिरकार किसानों की मांगें मान लीं और सिंहस्थ लैंड पूलिंग योजना को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया. साथ ही पिछले सभी और संशोधित आदेश भी रद्द कर दिए गए. जिस पुराने आदेश से भ्रम पैदा हुआ था, उसे भी निरस्त किया गया. अब सिंहस्थ क्षेत्र में बिना लैंड पूलिंग के पहले की तरह ही व्यवस्था की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!