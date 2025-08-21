उज्जैन महाकालेश्वर में अनोखी घटना, शिवलिंग से गिरा मुखौटा, ज्योतिषाचार्य बोले-अप्राकृतिक घटनाओं का संकेत

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दो दिन पहले एक अनोखी घटना घटित हुई, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. यहां रोजाना की तरह रात 8:00 बजे शिवलिंग पर श्रृंगार किया जा रहा था. शिवलिंग पर भांग से भगवान शिव का मुखोटा बनाया गया. श्रृंगार के तुरंत बाद ही आरती शुरू ही होने ही वाली थी लेकिन इससे पहले भांग का श्रृंगार टूटकर नीचे गिर गया. यहां शिव के मुखौटे से नाक, होंठ और एक आंख टूट कर नीचे गिर गई. इसके बाद फटाफट मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पंडे पुजारी ने फिर से मुखौटा बनाया और आरती की. यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

इस घटना को लेकर ज्योतिष आचार्य और धर्म के ज्ञाता भी अपना अलग-अलग मत दे रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट दे चुका है निर्देश

नियमों की बात करें तो साल 2020 में महाकाल शिवलिंग क्षरण रोकने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर समिति को निर्देश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि शिवलिंग पर तय मात्रा में पंचामृत चढ़ाया जाए. इसके अलावा भांग और अन्य सामग्रियों के लिए भी निर्देश दिया गया था. बावजूद इसके मंदिर समिति कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं कर रही है. शिवलिंग पर तय मात्रा से ज्यादा भांग लगाई जा रही है. यही वजह है कि मुखौटा टूटकर गिर गया.

अप्राकृतिक घटना का संकेत

इस घटना को लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अमर त्रिवेदी का कहना है कि यह एक अप्राकृतिक घटना का संकेत है. इस घटना के पीछे दो अलग-अलग मत है. देवता जिस भी सामग्री को पसंद करते हैं उसे वह स्वीकार करते हैं और यदि किसी सामग्री में त्रुटि या श्रद्धा ना हो या अच्छी मानसिकता से ना बनाई गई हो या उसमें धर्म का प्रभाव ना हो तो वे सामग्री को त्याग देते हैं.

भविष्य में दिख सकती है घटना

ज्योतिषाचार्य का कहना है कि वैज्ञानिकता की बात करें तो पत्थरों की अपनी आद्रता होती है. पत्थरों में आंतरिक आद्रता और आंतरिक उष्णता रहती है. जब बाहरी आद्रता और उष्णता वाली भांग पत्थर पर लगाई जाती है तो कभी कभी उसके गिरने की संभावना बनती है. यह एक प्रकार से ऋतु परिवर्तन के संकेत है. भविष्य में बाढ़ या जल की स्थिति दिखेगी और आप्राकृतिक घटना के भी संकेत है.

भांग के श्रृंगार का नहीं मिलता है उल्लेख

इसी को लेकर महर्षि पाणिनि वेद विद्या संस्थान के पूर्व कुलपति डॉ मोहन गुप्त ने इस घटना को लेकर कहा कि हिंदू धर्म में शिवलिंग पर भांग के श्रंगार का किसी भी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं मिलता है. हमेशा से ही इस बात का विरोध हुआ है. महाकाल के शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए. भांग के श्रृंगार का उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है. फिलहाल इस घटना को लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

रिपोर्ट- अनिमेश सिंह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!