भाई की शादी के लिए ढूंढ रहे थे बहू, लुटेरी दुल्हन ने थमा दिया ठगी का 'शगुन', पैसे मिलते ही किया इनकार

Luteri Dulhan Gang Busted-मध्यप्रदेश के उज्जैन के नानाखेड़ा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इंदौर की रहने वाले दो महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने शादी तयत कराने के नाम पर 1.50 लाख रुपए की ठगी की थी. इस गिरोह का एक सदस्य अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह लोगों को शादी का झांसा देकर ठगी करता था. इस मामले का खुलासा राजस्थान के प्रतापगढ़ की एक महिला की शिकायत पर हुआ है.

शादी के नाम पर लिए 1.50 लाख

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की श्यामा मोगिया ने 11 अप्रैल 2026 को नानाखेड़ा में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि वे अपने भाई की शादी के लिए लड़की की तलाश कर रही थीं. इस दौरान उनकी मुलाकात मंदसौर निवासी एक व्यक्ति से हुई. व्यक्ति ने उन्हें इंदौर में लड़की दिखाने का झांसा दिया. फिर इंदौर में उनकी मुलाकात संगीता ठाकुर और ज्योति जाट से हुई. लड़की पसंद आने पर आरोपियों ने लड़के वालों से 1.50 लाख रुपए ले लिए.

दुल्हन ने शादी से किया इनकार

फरियादी से 1.50 लाख रुपए लेने के बाद आरोपियों ने अपनी चाल चली. पैसे लेने के बाद आरोपियों ने पीड़ित पक्ष को उज्जैन भेज दिया. आरोपियों ने उन्हें उज्जैन भेजकर खुद पीछे से आने की बात कही. पीड़ित के उज्जैन पहुंचने पर इस मामले का खुलासा हो गया. कथित दुल्हन ज्योति जाट ने शादी से साफ इनकार कर दिया और बताया कि यह पूरा मामला ठगी का था.

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2 महिलाएं गिरफ्तार, एक आरोपी फरार

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुटी. एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए संगीता ठाकुर और ज्योति जाट को गिरफ्तार कर लिया. इस गिरोह का तीसरा सदस्य कन्हा उर्फ कांजी कुमावत अभी फरार है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी भोले-भाले लोगों को शादी का झांसी देकर ठगी करते थे. इसके बाद फरार हो जाते थे. पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है.

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