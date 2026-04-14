Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3177896
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

भाई की शादी के लिए ढूंढ रहे थे बहू, लुटेरी दुल्हन ने थमा दिया ठगी का 'शगुन', पैसे मिलते ही किया इनकार

Ujjain News-उज्जैन में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह का एक अन्य सदस्य अभी फरार है.आरोपियों ने शादी कराने के नामा पर लाखों की ठगी की थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाई की शादी के लिए ढूंढ रहे थे बहू, लुटेरी दुल्हन ने थमा दिया ठगी का 'शगुन', पैसे मिलते ही किया इनकार

Luteri Dulhan Gang Busted-मध्यप्रदेश के उज्जैन के नानाखेड़ा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इंदौर की रहने वाले दो महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने शादी तयत कराने के नाम पर 1.50 लाख रुपए की ठगी की थी. इस गिरोह का एक सदस्य अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह लोगों को शादी का झांसा देकर ठगी करता था. इस मामले का खुलासा राजस्थान के प्रतापगढ़ की एक महिला की शिकायत पर हुआ है. 

शादी के नाम पर लिए 1.50 लाख
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की श्यामा मोगिया ने 11 अप्रैल 2026 को नानाखेड़ा में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि वे अपने भाई की शादी के लिए लड़की की तलाश कर रही थीं. इस दौरान उनकी मुलाकात मंदसौर निवासी एक व्यक्ति से हुई. व्यक्ति ने उन्हें इंदौर में लड़की दिखाने का झांसा दिया. फिर इंदौर में उनकी मुलाकात संगीता ठाकुर और ज्योति जाट से हुई. लड़की पसंद आने पर आरोपियों ने लड़के वालों से 1.50 लाख रुपए ले लिए. 

दुल्हन ने शादी से किया इनकार
फरियादी से 1.50 लाख रुपए लेने के बाद आरोपियों ने अपनी चाल चली. पैसे लेने के बाद आरोपियों ने पीड़ित पक्ष को उज्जैन भेज दिया. आरोपियों ने उन्हें उज्जैन भेजकर खुद पीछे से आने की बात कही. पीड़ित के उज्जैन पहुंचने पर इस मामले का खुलासा हो गया. कथित दुल्हन ज्योति जाट ने शादी से साफ इनकार कर दिया और बताया कि यह पूरा मामला ठगी का था. 

Add Zee News as a Preferred Source

2 महिलाएं गिरफ्तार, एक आरोपी फरार
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुटी. एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए संगीता ठाकुर और ज्योति जाट को गिरफ्तार कर लिया. इस गिरोह का तीसरा सदस्य कन्हा उर्फ कांजी कुमावत अभी फरार है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी भोले-भाले लोगों को शादी का झांसी देकर ठगी करते थे. इसके बाद फरार हो जाते थे. पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है. 

यह भी पढ़ें-डॉक्टर ने किडनी के ऑपरेशन के दौरान दूसरा भी किया डैमेज, खून रोकने के लिए लपेटा धागा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsUjjain Luteri Dulhan

Trending news

ratlam news
खुले बोरवेल होंगे बंद, अंधेरे में भी चमकेंगे कुएं, हादसों को रोकने के लिए नया प्लान
bjp State President Hemant Khandelwal
बैलगाड़ी पर सवार होकर बैतूल की गलियों में निकले BJP प्रदेशाध्यक्ष, सादगी ने जीता दिल
Latest Satna News in Hindi
डॉक्टर ने किडनी के ऑपरेशन के दौरान दूसरा भी किया डैमेज, खून रोकने के लिए लपेटा धागा
MP Holiday Calender
14 अप्रैल को मध्य प्रदेश में नहीं खुलेंगे बैंक, अंबेडकर जयंती पर सरकार का बड़ा फैसला
MLA Thakurdas Nagvanshi
जनता का फूटा गुस्सा: ग्रामीणों ने विधायक को घेरा, बीच सड़क पर जमकर निकाली भड़ास...
Indore News Hindi
'मुझे आत्माएं दिखती है...', युवक को मार डाला, पहचान छिपाने के लिए ईंट से खरोचा चेहरा
bhopal news
पाकिस्तान पहुंचा भोपाल का गिद्ध, अचानक गायब हुआ सिग्नल…फिर हुआ ऐसा कि चौंक गए सब
multai municipal council president dispute
मुलताई नगर पालिका विवाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीतू परमार को नहीं मिला प्रभार
Latest Ujjain News
पंचकोशी यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं के लिए 118 किमी मार्ग पर खास इंतजाम
ujjain crime news
उज्जैन लूट-तेजाब कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में आरोप निकले झूठे, क्या है मामला