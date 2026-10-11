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इसी स्थान पर गिरी थी देवी सती की कोहनी, राजा विक्रमादित्य करते थे आराधना, जानिए क्यों खास है यह पवित्र शक्तिपीठ

उज्जैन का मां हरसिद्धि मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. महाकाल मंदिर से करीब 100 मीटर दूर स्थित इस मंदिर में शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. मंदिर परिसर में नवरात्रि के पहले दिन से ही भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Oct 11, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 02:08 PM IST
इसी स्थान पर गिरी थी देवी सती की कोहनी, राजा विक्रमादित्य करते थे आराधना, जानिए क्यों खास है यह पवित्र शक्तिपीठ

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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