/इसी स्थान पर गिरी थी देवी सती की कोहनी, राजा विक्रमादित्य करते थे आराधना, जानिए क्यों खास है यह पवित्र शक्तिपीठ

51 शक्तिपीठों में शामिल है मां हरसिद्धि मंदिर

मां हरसिद्धि मंदिर का धार्मिक और पौराणिक महत्व बहुत खास माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी थी, तब भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर शोक में विचरण करने लगे. मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग अलग किए थे. जहां-जहां माता सती के अंग और आभूषण गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाने लगे. मां हरसिद्धि मंदिर को भी 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. स्थानीय धार्मिक मान्यता के अनुसार, यहां माता सती की कोहनी गिरी थी.