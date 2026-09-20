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महाकाल भस्म आरती के नाम पर 12 श्रद्धालुओं से ठगी, फर्जी VVIP पास देकर ऐंठे पैसे, Google पर विज्ञापन देखकर किया था संपर्क

उज्जैन में भस्म आरती के नाम पर मेरठ के 12 श्रद्धालुओं से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर ट्रैवल एजेंसी के विज्ञापन के जरिए संपर्क कर ठगों ने 30 हजार रुपए लिए और बदले में फर्जी VVIP भस्म आरती पास भेज दिए.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Sep 20, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 12:49 PM IST
महाकाल भस्म आरती के नाम पर 12 श्रद्धालुओं से ठगी, फर्जी VVIP पास देकर ऐंठे पैसे, Google पर विज्ञापन देखकर किया था संपर्क

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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