महाकाल थाना प्रभारी ने दी जानकारी

महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि चलित भस्म आरती के लिए बनाई गई कतार में एक युवक संदिग्ध अवस्था में बैठा हुआ था. वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर थाने पर पेश किया. पूछताछ में उसकी पहचान सरफराज निवासी पुणे के रूप में हुई. वह अपनी महिला मित्र के साथ उज्जैन आया था. थाना प्रभारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक अपनी महिला मित्र के साथ दर्शन के लिए आया था. उसकी महिला मित्र दर्शन करना चाहती थी, इसलिए वह उसके साथ कतार में मौजूद था. पुलिस के मुताबिक युवक मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था. फिलहाल महाकाल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.