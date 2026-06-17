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माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला...भस्म आरती में शामिल होने पहुंचा सरफराज, महाकाल मंदिर में बवाल

Mahakal Temple Controversty: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान एक युवक की पहचान को लेकर विवाद हो गया. हंगामे के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. युवक की पहचान पुणे निवासी सरफराज शेख के रूप में हुई है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 17, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:25 PM IST
माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला...भस्म आरती में शामिल होने पहुंचा सरफराज, महाकाल मंदिर में बवाल

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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