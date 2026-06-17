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Mahakal Temple Controversty: उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार सुबह भस्म आरती के दौरान एक युवक और युवती को लेकर विवाद की स्थिति बन गई. मंदिर परिसर में मौजूद कुछ श्रद्धालुओं ने युवक की पहचान पर सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई, जिसके बाद मामले को लेकर मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला.
उज्जैन महाकाल थाना क्षेत्र स्थित महाकालेश्वर मंदिर में चलित भस्म आरती के लिए लगी लगी लाइन में एक संदिग्ध युवक मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर महाकाल थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया. युवक की पहचान सरफराज शेख निवासी पुणे के रूप में हुई है.
माथे पर तिलक लगा रखा था तिलक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर भस्म आरती की लाइन में बैठा हुआ था. रात करीब 2 बजे युवक युवती के साथ महाकाल मंदिर में चलित भस्म आरती में शामिल होने के लिए हरसिद्धि चौराहे के पास लाइन में खड़े था.लाइन में खड़े युवक को देख बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शक हुआ. पूछताछ करने और उसका आधार कार्ड चेक करने पर पता चला कि वह मुस्लिम है. जैसे ही उसकी पहचान का पता चला, वहां मौजूद कुछ लोग भड़क गए और हंगामा मच गया.
महाकाल थाना प्रभारी ने दी जानकारी
महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि चलित भस्म आरती के लिए बनाई गई कतार में एक युवक संदिग्ध अवस्था में बैठा हुआ था. वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर थाने पर पेश किया. पूछताछ में उसकी पहचान सरफराज निवासी पुणे के रूप में हुई. वह अपनी महिला मित्र के साथ उज्जैन आया था. थाना प्रभारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक अपनी महिला मित्र के साथ दर्शन के लिए आया था. उसकी महिला मित्र दर्शन करना चाहती थी, इसलिए वह उसके साथ कतार में मौजूद था. पुलिस के मुताबिक युवक मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था. फिलहाल महाकाल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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