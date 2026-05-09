महाकाल दर्शन के नाम पर फर्जीवाड़ा, उज्जैन आने से पहले श्रद्धालु हो रहे थे ठगी का शिकार, 4 फर्जी होटल बुकिंग वेबसाइट बंद

Cyber ​​Scammers in Ujjain: उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हर दिन देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. वहीं वीकेंड, छुट्टियों और विशेष पर्वों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है. लेकिन आस्था की इसी भीड़ को साइबर ठग अपना निशाना बना रहे थे. श्रद्धालुओं को होटल और धर्मशाला बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगा जा रहा था. सोशल मीडिया विज्ञापन, फर्जी वेबसाइट और मोबाइल नंबरों के जरिए लोगों से एडवांस पेमेंट लिया जाता था. लेकिन जब श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते, तब पता चलता कि जिस होटल में बुकिंग कराई गई है, वह या तो अस्तित्व में ही नहीं है या फिर संबंधित व्यक्ति मोबाइल बंद कर गायब हो चुका है.

अब इस पूरे साइबर नेटवर्क पर उज्जैन पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है. उज्जैन पुलिस की आईटी सेल शाखा ने होटल बुकिंग फ्रॉड में इस्तेमाल हो रही 4 फर्जी वेबसाइटों को बंद कराया है. इसके साथ ही आर्थिक साइबर अपराधों में उपयोग किए जा रहे 55 मोबाइल नंबर बंद करवाए गए हैं, जबकि 64 मोबाइल IMEI नंबर भी ब्लॉक किए गए हैं. एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार साइबर अपराधी ऑनलाइन होटल बुकिंग को बेहद प्रोफेशनल तरीके से संचालित कर रहे थे. वेबसाइटों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे असली होटल या धर्मशाला की अधिकृत वेबसाइट जैसी दिखाई दें. श्रद्धालु आसानी से उनके झांसे में आ जाते थे और एडवांस भुगतान कर देते थे.

साइबर हेल्पलाइन 1930 पर करें शिकायत

एसपी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व मार्गदर्शन में यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पश्चिम गुरु प्रसाद पाराशर के निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक माधवनगर दीपिका शिंदे और आईटी सेल शाखा द्वारा की गई. तकनीकी जांच और साइबर ट्रैकिंग के जरिए उन नंबरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहचान की गई, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी में किया जा रहा था. एसपी प्रदीप शर्मा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी होटल या धर्मशाला की बुकिंग करते समय केवल अधिकृत वेबसाइट का ही उपयोग करें. सोशल मीडिया पर दिख रहे आकर्षक विज्ञापनों और अज्ञात नंबरों पर भरोसा कर एडवांस भुगतान करने से बचें. पुलिस ने यह भी कहा है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

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