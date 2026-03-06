50 रुपये के पार्किंग विवाद में पर्यटक परिवार से मारपीट, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस

Ujjain Tourist Family Assault: उज्जैन में पार्किंग के 50 रुपये के विवाद पर जयपुर से आए पर्यटक परिवार से मारपीट का मामला सामने आया. महाकाल थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
Ujjain News: उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए आए जयपुर के एक पर्यटक परिवार के साथ पार्किंग शुल्क को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है. घटना को गंभीरता से लेते हुए उज्जैन के महाकाल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि परिवार दर्शन के लिए आया था, इसी दौरान मामूली पार्किंग विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 3 मार्च 2026 को फरियादी नितिन चतुर्वेदी निवासी प्रताप नगर सेक्टर-3, सांगानेर, जयपुर अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे. रात करीब 8 बजे उन्होंने अपनी महिंद्रा थार गाड़ी नृसिंह घाट ब्रिज के पास सावंरिया भोजनालय के सामने खड़ी कर दी और परिवार के साथ घाट की ओर चले गए.
जान से मारने की धमकी
करीब रात 9:35 बजे जब वे वापस लौटे तो भोजनालय से जुड़े दो युवक उनके पास पहुंचे और पार्किंग के 50 रुपये मांगने लगे. पैसे देने से मना करने पर दोनों युवकों ने गाली-गलौज करते हुए फरियादी के साथ थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट कर दी. बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने उनकी पत्नी और बेटे के साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.
पुलिस ने जांच शुरू की
घटना की शिकायत मिलने के बाद महाकाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. जांच में आरोपियों की पहचान महेंद्र माली (26) और महेश माली (23) निवासी भूखी माता रोड, उज्जैन के रूप में हुई. पुलिस ने दोनों को नृसिंह घाट क्षेत्र स्थित सांवरिया भोजनालय से गिरफ्तार कर लिया, वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना पूरी कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा.
रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन
