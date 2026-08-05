/चोरी का प्लान फ्लॉप! भीड़ का फायदा उठाकर साजिश रच रहे थे बदमाश, महाकाल पुलिस ने 19 को किया गिरफ्तार, 6 महिलाएं शामिल

पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार

तीसरे मामले में सात आरोपियों को पकड़ा गया. इनके कब्जे से लोहे के सरिए, पाइप, चाकू और अन्य औजार बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपियों ने क्षेत्र में चोरी की वारदातों की योजना बनाने की बात स्वीकार की है.

थाना महाकाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि इनका अन्य राज्यों और जिलों में हुई चोरी की घटनाओं से कोई संबंध है या नहीं.

डायल-112 पर दें पुलिस को जानकारी

पुलिस ने श्रद्धालुओं और शहरवासियों से अपील की है कि मंदिर और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अपने मोबाइल, पर्स और कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या डायल-112 पर दें.