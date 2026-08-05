/चोरी का प्लान फ्लॉप! भीड़ का फायदा उठाकर साजिश रच रहे थे बदमाश, महाकाल पुलिस ने 19 को किया गिरफ्तार, 6 महिलाएं शामिल

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श्रावण मास में महाकाल मंदिर और शहर में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच थाना महाकाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदातों की तैयारी कर रहे 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि ये आरोपी महाकाल की सवारी, धार्मिक आयोजनों और सूने मकानों को निशाना बनाने की फिराक में थे. पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा. इनमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्यप्रदेश के रहने वाले लोग शामिल हैं.
आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार, ताले तोड़ने के औजार, चाबियों के गुच्छे, सरिए, पाइप, प्लायर और अन्य सामान बरामद किया गया है. पहले मामले में छह महिलाओं को पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार पूछताछ में उन्होंने भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में मोबाइल, पर्स और सोने की चैन चोरी करने के साथ ही रात में सूने मकानों में चोरी करने की योजना होने की बात स्वीकार की. दूसरे मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से तलवार, चाकू, डंडे और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए. पुलिस का कहना है कि ये भी महाकाल सवारी के दौरान भीड़ का फायदा उठाने और सूने मकानों में चोरी की तैयारी कर रहे थे.
पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार
तीसरे मामले में सात आरोपियों को पकड़ा गया. इनके कब्जे से लोहे के सरिए, पाइप, चाकू और अन्य औजार बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपियों ने क्षेत्र में चोरी की वारदातों की योजना बनाने की बात स्वीकार की है.
थाना महाकाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि इनका अन्य राज्यों और जिलों में हुई चोरी की घटनाओं से कोई संबंध है या नहीं.
डायल-112 पर दें पुलिस को जानकारी
पुलिस ने श्रद्धालुओं और शहरवासियों से अपील की है कि मंदिर और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अपने मोबाइल, पर्स और कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या डायल-112 पर दें.
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