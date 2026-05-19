शराब पार्टी के बाद काका ने भतीजे को उतारा मौत के घाट, फावड़े से किया वार, उज्जैन में सनसनीखेज वारदात

Ujjain Crime News: उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र स्थित मुरलीपुरा इलाके में मिली युवक की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में मृतक के ही काका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और शराब पार्टी के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने फावड़े से हमला कर भतीजे की हत्या कर दी. पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कल थाना महाकाल पुलिस को मुरलीपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर जांच शुरू की गई. घटना स्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई. इसके साथ ही मुखबिर तंत्र और अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाई गई.

शराब पीते वक्त दोनों में हुआ विवाद

जांच के दौरान मृतक की पहचान मुरलीपुरा निवासी 35 वर्षीय मुकेश नायक के रूप में हुई. पुलिस जांच में सामने आया कि मुकेश का अपने काका मनोहर नायक से लंबे समय से विवाद चल रहा था. दोनों कल दोपहर साथ में शराब पी रहे थे और नॉनवेज बना रहे थे. इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया.

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आरोपी ने फावड़े से वार कर उतारा मौत के घाट

विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी मनोहर नायक ने फावड़े से मुकेश नायक पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी मनोहर नायक को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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