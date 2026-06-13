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बाबा महाकाल की सवारी मार्ग का बदलेगा स्वरूप, एक रंग और एक जैसी डिजाइन में दिखेंगे सभी भवन और दुकानें

Ujjain News-उज्जैन में महाकाल सवारी मार्ग को नया स्वरूप दिया जाएगा. महाकाल सवारी मार्ग की सभी दुकानें और भवन एक जैसे रंग और डिजाइन में दिखेंगी. साथ ही सवारी मार्ग और धार्मिक स्थलों और चौराहों का भी सौंदर्यीकरण होगा.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 13, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:27 PM IST
बाबा महाकाल की सवारी मार्ग का बदलेगा स्वरूप, एक रंग और एक जैसी डिजाइन में दिखेंगे सभी भवन और दुकानें

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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