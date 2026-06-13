बाबा महाकाल की सवारी मार्ग का बदलेगा स्वरूप, एक रंग और एक जैसी डिजाइन में दिखेंगे सभी भवन और दुकानें

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Mahakal Procession Route Beautification-मध्यप्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की परंपरागत सवारियों को और अधिक भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम ने सवारी मार्ग के सौंदर्यीकरण की नई पहल शुरू की . महापौर ने सवारी मार्ग पर स्थित रहवासियों और व्यापारियों से अपने भवनों और दुकानों को एक समान रंग और डिजाइन में तैयार करने का आग्रह किया है. महापौर ने पत्र लिखकर लोगों से आग्रह किया है.
नगर भ्रमण पर निकलते हैं महाकाल
महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि सावन और भादौ माह में भगवान महाकाल स्वयं अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं. इस दौरान देश-विदेश सहित प्रदेशभर से लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं. ऐसे में सवारी मार्ग केवल एक सड़क नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक है.
मार्ग को आकर्षक स्वरूप देने की योजना
उन्होंने बताया कि पूर्व में भी सवारी मार्ग के विकास के लिए कार्य किए गए हैं और वर्तमान में मार्ग के चौड़ीकरण का काम जारी है. अब अगले चरण में पूरे सवारी मार्ग को एक आकर्षक स्वरूप देने की योजना बनाई गई है. इसके तहत मार्ग पर स्थित सभी भवनों और दुकानों के रंग एक जैसे रखने, दुकानों के बोर्ड एक समान आकार और डिजाइन में लगाने और उन पर व्यवस्थित रूप से प्रतिष्ठानों के नाम अंकित करने का प्रस्ताव है.
धार्मिक स्थलों और चौराहों का होगा सौंदर्यीकरण
इसके साथ ही मार्ग में स्थित मंदिरों, अन्य धार्मिक स्थलों और प्रमुख चौराहों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा. नगर निगम द्वारा इस संबंध में एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही व्यापारियों और रहवासियों के साथ बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा. सुझावों के बाद अंतिम रूप देकर योजना पर अमल शुरू किया जाएगा. महापौर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की सवारी उज्जैन की पहचान है. इसके गौरव और भव्यता को बढ़ाने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है, ताकि सवारी मार्ग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके.
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