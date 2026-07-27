30 जुलाई से शिवमय होगी महाकाल की नगरी, 3 अगस्त को निकलेगी पहली सवारी, श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस

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भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर शिवमय होने जा रही है. 30 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही महाकाल मंदिर में विशेष पूजन, धार्मिक आयोजन और सवारियों का सिलसिला शुरू होगा. 3 अगस्त को श्रावण माह के पहले सोमवार पर भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है. इसे देखते हुए मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं.
महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म में वर्ष के 12 महीनों में प्रत्येक माह किसी न किसी देवी-देवता की आराधना के लिए समर्पित है. इनमें श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय माना जाता है. इस महीने में श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा-अर्चना का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है. यही वजह है कि देशभर के शिवालयों के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है.
30 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ
उन्होंने बताया कि इस वर्ष 30 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होकर रक्षाबंधन तक चलेगा. इस दौरान चार सोमवार आएंगे और चारों सोमवार को भगवान महाकाल अपनी पारंपरिक राजसी सवारी में नगर भ्रमण करेंगे. मान्यता है कि भगवान महाकाल उज्जैन के राजा हैं, इसलिए वे अपनी प्रजा को दर्शन देने और उनका हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं. महेश शर्मा ने बताया कि उज्जैन में मराठा काल से चली आ रही एक विशेष परंपरा भी निभाई जाती है। इसी परंपरा के अनुसार यहां डेढ़ माह का श्रावण माना जाता है. श्रावण के बाद भाद्रपद के 15 दिनों को भी इस पर्व का हिस्सा मानते हुए दो अतिरिक्त राजसी सवारियां निकाली जाती हैं. इस तरह श्रावण और भादौ में कुल छह राजसी सवारियों के माध्यम से सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है.
3 अगस्त को निकलेगी सवारी
इधर, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि 30 जुलाई से श्रावण का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को भगवान महाकाल की पहली राजसी सवारी निकलेगी. सवारी मार्ग का चौड़ीकरण और अन्य निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा अगले दो-तीन दिनों में शेष कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरे मार्ग का निरीक्षण किया जा चुका है और आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं. कलेक्टर ने बताया कि महाकाल मंदिर समिति और जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार तैयारियों में जुटे हैं. विभिन्न विभागों की बैठकें और मैदानी निरीक्षण पूरे हो चुके हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि श्रद्धालुओं को सुगम और शीघ्र दर्शन हो तथा उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
पिछले साल 90 लाख श्रद्धालुओं ने किए थे दर्शन
प्रशासन के अनुसार पिछले वर्ष श्रावण और भादौ के दौरान करीब 90 लाख श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचे थे। इस वर्ष भी लगभग इतनी ही संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वास्थ्य, साफ-सफाई और दर्शन व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके।
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