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30 जुलाई से शिवमय होगी महाकाल की नगरी, 3 अगस्त को निकलेगी पहली सवारी, श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस

श्रावण मास की शुरुआत से साथ 30 जुलाई से उज्जैन शिवमय हो जाएगा. 3 अगस्त को पहले श्रावण सोमवार पर भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी. इसे देखते हुए मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Jul 27, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:26 PM IST
30 जुलाई से शिवमय होगी महाकाल की नगरी, 3 अगस्त को निकलेगी पहली सवारी, श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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