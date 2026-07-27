30 जुलाई से शिवमय होगी महाकाल की नगरी, 3 अगस्त को निकलेगी पहली सवारी, श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस

3 अगस्त को निकलेगी सवारी

इधर, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि 30 जुलाई से श्रावण का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को भगवान महाकाल की पहली राजसी सवारी निकलेगी. सवारी मार्ग का चौड़ीकरण और अन्य निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा अगले दो-तीन दिनों में शेष कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरे मार्ग का निरीक्षण किया जा चुका है और आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं. कलेक्टर ने बताया कि महाकाल मंदिर समिति और जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार तैयारियों में जुटे हैं. विभिन्न विभागों की बैठकें और मैदानी निरीक्षण पूरे हो चुके हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि श्रद्धालुओं को सुगम और शीघ्र दर्शन हो तथा उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.