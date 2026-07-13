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श्रावण में महाकाल भक्तों को मिलेगी बेहतर व्यवस्था, मोबाइल पर रहेगी रोक, सवारी में दिखेगा संस्कृति का भव्य रंग

श्रावण में बाबा महाकाल की सवारी और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उज्जैन जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बैठक लेकर सुरक्षा, दर्शन, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jul 13, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:52 AM IST
श्रावण में महाकाल भक्तों को मिलेगी बेहतर व्यवस्था, मोबाइल पर रहेगी रोक, सवारी में दिखेगा संस्कृति का भव्य रंग

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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