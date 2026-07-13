/श्रावण में महाकाल भक्तों को मिलेगी बेहतर व्यवस्था, मोबाइल पर रहेगी रोक, सवारी में दिखेगा संस्कृति का भव्य रंग

मोबाइल पर प्रतिबंध

बैठक में यह भी तय किया गया कि सवारी मार्ग पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, चिकित्सा शिविर, पेयजल, सफाई और निर्बाध बिजली की व्यवस्था रहेगी. श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 15 स्थानों पर मेडिकल टीमें और 24 घंटे एंबुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि श्रावण के दौरान मंदिर परिसर में मोबाइल के उपयोग पर रोक रहेगी. उन्होंने कहा कि दर्शन के दौरान श्रद्धालु मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं, जिससे पीछे खड़े लोगों को परेशानी होती है और सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है. इसलिए मोबाइल पर प्रतिबंध लगाकर दर्शन व्यवस्था को अधिक सुगम, तेज और सुरक्षित बनाया जाएगा. उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं का पालन करने और सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि उज्जैन आने वाला श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन बिना किसी असुविधा के कर सके और यहां से एक यादगार अनुभव लेकर लौटे.