/श्रावण में महाकाल भक्तों को मिलेगी बेहतर व्यवस्था, मोबाइल पर रहेगी रोक, सवारी में दिखेगा संस्कृति का भव्य रंग

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उज्जैन आगामी श्रावण-भादौ मास में भगवान महाकाल की सवारी और लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कलेक्टर एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित बैठक में सवारी, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और सभी विभाग समय रहते अपनी तैयारियां पूरी करें.
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष श्रावण मास में 1 करोड़ 75 लाख से अधिक श्रद्धालु महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे. इस वर्ष भी लगभग इतनी ही संख्या आने की संभावना है. इसे देखते हुए नगर निगम, पुलिस, बिजली, स्वास्थ्य, लोक निर्माण सहित सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और आगामी दिनों में अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण भी किया जाएगा. इस वर्ष भगवान महाकाल की पहली सवारी 3 अगस्त को निकलेगी, जबकि अंतिम राजसी (शाही) सवारी 7 सितंबर को निकाली जाएगी. श्रावण मास में चार और भादौ मास में दो सवारियां निकलेंगी. प्रशासन का प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं को सवारी के दर्शन सुगमता और व्यवस्थित तरीके से हो सकें.
इस दिन नहीं मिलेगी कांवड़ दलों को अनुमति
कलेक्टर ने बताया कि इस बार महाकाल की सवारी को सांस्कृतिक रूप से और अधिक भव्य बनाया जाएगा. मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से जनजातीय और लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. प्रत्येक सवारी को एक विशेष थीम के आधार पर सजाया जाएगा और झांकियां भी उसी अनुरूप होंगी. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर सवारी के साथ पांच एलईडी रथ भी शामिल किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग आसानी से दर्शन कर सकें.
श्रावण-भादौ मास में सामान्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की त्रिवेणी संग्रहालय की ओर से प्रवेश व्यवस्था रहेगी. वहीं शीघ्र दर्शन के लिए गेट नंबर 1 और 5 से प्रवेश मिलेगा. कांवड़ यात्रियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है. उन्हें मंगलवार से शुक्रवार तक विशेष मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि शनिवार, रविवार और सोमवार को अत्यधिक भीड़ के कारण कांवड़ दलों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
मोबाइल पर प्रतिबंध
बैठक में यह भी तय किया गया कि सवारी मार्ग पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, चिकित्सा शिविर, पेयजल, सफाई और निर्बाध बिजली की व्यवस्था रहेगी. श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 15 स्थानों पर मेडिकल टीमें और 24 घंटे एंबुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि श्रावण के दौरान मंदिर परिसर में मोबाइल के उपयोग पर रोक रहेगी. उन्होंने कहा कि दर्शन के दौरान श्रद्धालु मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं, जिससे पीछे खड़े लोगों को परेशानी होती है और सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है. इसलिए मोबाइल पर प्रतिबंध लगाकर दर्शन व्यवस्था को अधिक सुगम, तेज और सुरक्षित बनाया जाएगा. उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं का पालन करने और सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि उज्जैन आने वाला श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन बिना किसी असुविधा के कर सके और यहां से एक यादगार अनुभव लेकर लौटे.
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