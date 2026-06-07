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बाबा महाकाल की नगरी में ‘कौन बनेगा ज्ञानरत्न’ की शुरुआत, युवाओं को संस्कृति से जोड़ने की पहल

Kaun Banega Gyanratna: उज्जैन में युवाओं को संस्कृति से जोड़ने की पहल की गई. राष्ट्रीय महाकाल सेना के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य धार्मिक कार्यक्रम के दौरान रामायण आधारित ज्ञान प्रतियोगिता ‘कौन बनेगा ज्ञानरत्न’ की शुरुआत की गई.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 07, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:49 AM IST
बाबा महाकाल की नगरी में ‘कौन बनेगा ज्ञानरत्न’ की शुरुआत, युवाओं को संस्कृति से जोड़ने की पहल

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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