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70 भजन मंडलियां...इंदौर के 2 विशेष पुलिस बैंड बिखेरेंगे अद्भुत छटा, 4 बजे निकलेगी बाबा महाकाल की शाही सवारी, CCTV से होगी निगरानी

उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है. कलेक्टर ने कार्यलय में बैठक कर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सवारी मार्ग की व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Aug 26, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:22 PM IST
70 भजन मंडलियां...इंदौर के 2 विशेष पुलिस बैंड बिखेरेंगे अद्भुत छटा, 4 बजे निकलेगी बाबा महाकाल की शाही सवारी, CCTV से होगी निगरानी

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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