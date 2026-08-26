/70 भजन मंडलियां...इंदौर के 2 विशेष पुलिस बैंड बिखेरेंगे अद्भुत छटा, 4 बजे निकलेगी बाबा महाकाल की शाही सवारी, CCTV से होगी निगरानी

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उज्जैन में बाबा महाकाल की राजसी सवारी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सवारी के सुचारु संचालन को लेकर कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई. बैठक में सवारी मार्ग से जुड़े सभी जरूरी काम समय पर पूरा करने और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए. राजसी सवारी बाबा महाकाल मंदिर से शुरू होकर महाकाल रोड, गुदरी चौराहा, बक्षी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी. यहां भगवान महाकाल की पालकी का पूजन होगा. इसके बाद सवारी रामानुजकोट, कार्तिक चौक, खाती समाज मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, तेलीवाड़ा, कंठाल, सतीगेट, सराफा, छत्रीचौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी चौराहा होते हुए वापस महाकाल मंदिर पहुंचेगी.
सवारी मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण, दुरुस्तीकरण और अन्य निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरे मार्ग पर पर्याप्त बैरिकेडिंग भी की जाएगी. सवारी के दौरान बाबा महाकाल के मुखारविंद का पूजन सभा मंडप में किया जाएगा. पूजन के बाद मुखारविंद को पालकी में विराजित कर शाम 4 बजे सवारी नगर भ्रमण के लिए रवाना होगी. राजसी सवारी में घुड़सवार, पुलिस बल, नगर सैनिक, विशेष सशस्त्र बल की टुकड़ियां और पुलिस बैंड शामिल होंगे. सवारी को और भव्य बनाने के लिए इंदौर से दो पुलिस बैंड भी बुलाए जाएंगे.
सीसीटीवी कैमरों से निगरानी
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सवारी मार्ग के प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस तैनात रहेंगी. मंदिर के अलावा सरकारी और निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस भी सवारी के साथ रहेंगी, ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके. पूरे सवारी मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी. गोपाल मंदिर पर अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से सवारी और श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी. जगह-जगह पेयजल टैंकर और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी.
रामघाट पर सुरक्षा को विशेष इंतजाम
रामघाट पर सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. घाट क्षेत्र में गोताखोर, नाविक और मोटरबोट तैनात रहेंगे. सभी व्यवस्थाएं निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार की जाएंगी. परंपरा के अनुसार राजसी सवारी में 70 भजन मंडलियां शामिल होंगी. सवारी की गरिमा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक मंडली के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहेगी. पूरे मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा. बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, मंदिर प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक, एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर, एडिशनल एसपी आलोक शर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
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