महाशिवरात्रि के बाद उज्जैन में शिव-पार्वती विवाह की धूम, बाबा महाकाल की बारात को लेकर शहर में उत्साह

Mahakal Shiv Parvati Vivah: महाशिवरात्रि के बाद उज्जैन में शिव-पार्वती विवाह उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ी इस परंपरा में बारात, श्मशान निमंत्रण और भव्य नगर भोज आकर्षण का केंद्र हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:52 PM IST
Mahakal Shiv Parvati Vivah
Mahakal Shiv Parvati Vivah

Ujjain Shiv Barat: महाशिवरात्रि के समापन के साथ ही उज्जैन में एक बार फिर शादी जैसा माहौल बना हुआ है. विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शिव-पार्वती विवाह उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं. शहर में गली-गली विवाह की पत्रिकाएं बांटी जा रही हैं, जिससे माहौल बिल्कुल किसी पारंपरिक शादी जैसा बन गया है. बाबा महाकाल की बारात, नगर भोज और अनोखे निमंत्रण की परंपरा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है और पूरा उज्जैन शिवमय नजर आने लगा है.
परंपराओं के अनुसार, ‘शयन आरती परिवार’ पिछले 26 वर्षों से महाशिवरात्रि के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्सव आयोजित करता आ रहा है. इस साल भी 26 फरवरी को भव्य बारात और नगर भोज होगा. विवाह की छपी पत्रिका में हल्दी-मेहंदी, शुभ लग्न और रिसेप्शन तक का पूरा कार्यक्रम लिखा गया है. सबसे पहले यह पत्रिका भगवान गणेश के मंदिर में अर्पित की गई, इसके बाद महाकाल सहित उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में निमंत्रण पहुंचाया गया, जिससे धार्मिक माहौल और गहरा गया.

विवाह में शामिल होने का न्योता
विवाह पत्रिका के कवर पर साफ लिखा है कि 26 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे से कुमावत मारवाड़ी धर्मशाला, नृसिंह घाट के सामने शिव-पार्वती विवाह और रिसेप्शन होगा. अंदर के पन्नों में पूरा शेड्यूल दिया गया है. 25 फरवरी को गणपति पूजन और हल्दी-मेहंदी, जबकि 26 फरवरी को शुभ लग्न होगा. पत्रिका में गणेश, कार्तिकेय, नंदी महाराज, वीरभद्र सहित तैंतीस कोटि देवताओं और पूरे अवंतिका वासियों को विवाह में शामिल होने का न्योता दिया गया है.

आयोजन की सबसे अनोखी परंपरा
इस आयोजन की सबसे अनोखी परंपरा है श्मशान में विवाह पत्रिका रखना. आयोजकों का कहना है कि बाबा महाकाल को श्मशानवासी कहा जाता है, इसलिए चक्रतीर्थ श्मशान में भी निमंत्रण रखा गया है. मान्यता है कि इससे भूत-प्रेत और अदृश्य गण भी बारात में शामिल होते हैं. पत्रिका में रात्रि 12 बजे डाकिनी-शाकिनी और भूत-पिशाच नृत्य का उल्लेख है. यह नृत्य कलाकारों द्वारा स्वांग के रूप में किया जाता है, जिसे देखने हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

परंपरा महाकाल की दिव्य लीला
शिव-पार्वती विवाह का सबसे बड़ा आकर्षण नगर भोज होता है, जिसकी तैयारियों में इस बार करीब 100 हलवाई जुटेंगे. भगवान को पहले 56 भोग अर्पित किए जाएंगे, फिर भक्तों को पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, पुलाव, भजिए, हलवा, खोपरा पाक, पताशी, शिकंजी और गन्ने के रस जैसे व्यंजन परोसे जाएंगे. इस आयोजन को देखने हर साल हजारों भक्त उज्जैन आते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परंपरा महाकाल की दिव्य लीला और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखती है.

