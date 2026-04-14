महाकाल दर्शन के लिए फूट-फूटकर रोया मासूम, नन्हे भक्त की श्रद्धा देख भावुक हुआ प्रशासन, फिर जो हुआ उसने जीता सबका दिल

Child Devotee Mahakal Darshan: उज्जैन महाकाल मंदिर में सीहोर से आए एक मासूम बच्चे की सच्ची भक्ति ने सभी को भावुक कर दिया. बच्चे की श्रद्धा देखकर मंदिर प्रशासन ने विशेष अनुमति देते हुए उसे चांदी द्वार से महाकाल के दर्शन और जल अर्पण का अवसर दिया.

Child Devotee Mahakal Darshan: उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार को भक्ति का एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर श्रद्धालु का दिल छू लिया. सीहोर से आए मासूम भक्त की सच्ची आस्था और भगवान महाकाल के दर्शन की इच्छा ने मंदिर प्रशासन को भी भावुक कर दिया. बताया जा रहा है कि एक बच्चा महाकाल के दर्शन के लिए जिद्द कर रहा था और उसकी आंखों में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा साफ झलक रही थी. बच्चे की इस भक्ति को देखकर महाकाल मंदिर प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए विशेष अनुमति दी और उसे चांदी द्वार से भगवान महाकाल के विशेष दर्शन कराए गए. इतना ही नहीं, बच्चे को जल अर्पण करने का अवसर भी दिया गया. इस अनोखे पल ने मंदिर में मौजूद सभी श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया. हर कोई बच्चे की भक्ति और मंदिर प्रशासन के इस मानवीय कदम की सराहना करता नजर आया. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सच्ची श्रद्धा के आगे नियम भी झुक जाते हैं.दरअसल, सीहोर से शिल्पी गुप्ता अपने भाई भगत के साथ उज्जैन दर्शन के लिए पहुंची थीं. भगत के मन में बाबा महाकाल को नजदीक से निहारने और उन्हें जल अर्पित करने की गहरी इच्छा थी. मंदिर में भीड़ के कारण जब वह बैरिकेड्स से दर्शन कर रहा था और गर्भगृह के पास नहीं पहुंच पाया, तो उसका सब्र टूट गया. बाबा से दूरी बर्दाश्त न हुई और वह फूट फूटकर रोने लगा. चांदी द्वार से नन्हे भक्त ने किया दर्शन मासूम भक्त का यूं रोना महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारियों और जिम्मेदारों की नजरों से छिप न सकी. भक्त का रोना देख अधिकारियों का दिल पसीज गया और उन्होंने तुरंत उसे सम्मानपूर्वक चांदी द्वार तक ले जाने का निर्णय लिया. शिल्पी गुप्ता ने बताया कि समिति के सहयोग से भगत ने न केवल चांदी द्वार से बाबा महाकाल को जल अर्पित किया, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से दिव्य दर्शनों का लाभ भी उठाया. यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जो यह सिद्ध करती है कि महादेव केवल नियमों से नहीं, बल्कि भक्त की सच्ची पुकार से प्रसन्न होते हैं. ये भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए खुशखबरी! वलसाड से खड़गपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज, देखें पूरा शेड्यूल मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे