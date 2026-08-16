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महाकाल मंदिर में साधु-संतों के नाम पर फर्जीवाड़ा, गर्भगृह में प्रवेश के लिए जूना अखाड़े के नाम से बनाया फर्जी पत्र, हरिगिरि महाराज के नकली साइन भी किए

महाकाल मंदिर में जूना अखाड़े के नाम पर फर्जी पत्र तैयार कर गर्भगृह में प्रवेश और जल अर्पित करने की अनुमति लेने का मामला सामने आया है. पत्र पर अखाड़े के संरक्षक हरिगिरि महाराज के फर्जी हस्ताक्षर और सील का इस्तेमाल किया गया है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Aug 16, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:40 AM IST
महाकाल मंदिर में साधु-संतों के नाम पर फर्जीवाड़ा, गर्भगृह में प्रवेश के लिए जूना अखाड़े के नाम से बनाया फर्जी पत्र, हरिगिरि महाराज के नकली साइन भी किए

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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