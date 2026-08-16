/महाकाल मंदिर में साधु-संतों के नाम पर फर्जीवाड़ा, गर्भगृह में प्रवेश के लिए जूना अखाड़े के नाम से बनाया फर्जी पत्र, हरिगिरि महाराज के नकली साइन भी किए

हरिगिरि महाराज ने पुलिस से की शिकायत

अखाड़े की ओर से साफ किया गया कि हरिगिरि महाराज ने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है. इसके बाद पत्र को फर्जी मानते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की गई. इस पूरे मामले में एक और सवाल खड़ा हो गया है. पत्र में जिन चार संतों के नाम लिखे गए हैं, उनके बारे में जूना अखाड़े को भी जानकारी नहीं है. फिलहाल यह भी सामने नहीं आया है कि यह पत्र किसने तैयार किया और मंदिर समिति तक इसे किस माध्यम से पहुंचाया गया. अखाड़े ने पुलिस से मांग की है कि फर्जी पत्र तैयार करने और उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.