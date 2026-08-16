/महाकाल मंदिर में साधु-संतों के नाम पर फर्जीवाड़ा, गर्भगृह में प्रवेश के लिए जूना अखाड़े के नाम से बनाया फर्जी पत्र, हरिगिरि महाराज के नकली साइन भी किए

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उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में साधु-संतों के नाम पर फर्जीवाड़े का एक नया मामला सामने आया है. इस बार मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश और भगवान महाकाल को जल अर्पित करने की अनुमति लेने के लिए जूना अखाड़े के नाम से कथित तौर पर फर्जी पत्र तैयार किया गया. पत्र पर अखाड़े के संरक्षक हरिगिरि महाराज के नकली हस्ताक्षर और सील का इस्तेमाल किया गया था. मामले की जानकारी सामने आने के बाद पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भारती ने महाकाल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस को फर्जी पत्र भी सौंपा गया है.
जूना अखाड़े के अध्यक्ष मोहन भारती के मुताबिक, 12 अगस्त को महाकाल मंदिर समिति के पास एक पत्र पहुंचा था. इसमें जूना अखाड़े से जुड़े चार संतों के उज्जैन आने का हवाला देते हुए उनके लिए भगवान महाकाल के स्पर्श दर्शन और जल अर्पण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था. पत्र पर अखाड़े के संरक्षक हरिगिरि महाराज के हस्ताक्षर और सील लगी हुई थी. मंदिर समिति को जब पत्र की सत्यता पर संदेह हुआ तो अखाड़े से संपर्क कर इसकी पुष्टि की गई.
हरिगिरि महाराज ने पुलिस से की शिकायत
अखाड़े की ओर से साफ किया गया कि हरिगिरि महाराज ने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है. इसके बाद पत्र को फर्जी मानते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की गई. इस पूरे मामले में एक और सवाल खड़ा हो गया है. पत्र में जिन चार संतों के नाम लिखे गए हैं, उनके बारे में जूना अखाड़े को भी जानकारी नहीं है. फिलहाल यह भी सामने नहीं आया है कि यह पत्र किसने तैयार किया और मंदिर समिति तक इसे किस माध्यम से पहुंचाया गया. अखाड़े ने पुलिस से मांग की है कि फर्जी पत्र तैयार करने और उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
जांच में जुटी पुलिस
महाकाल मंदिर में भस्म आरती, शीघ्र दर्शन और होटल में ठहरने के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. लेकिन अखाड़े के नाम और संत के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति लेने का यह मामला पहली बार सामने आया है. महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि जूना अखाड़े की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन में अखाड़े के नाम से जारी पत्र को फर्जी बताया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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