महाकाल मंदिर के बाहर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, तंत्र-मंत्र के नाम पर हत्था जोड़ी बेचने वाले 2 गिरफ्तार

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Forest Department Action Ujjain : उज्जैन वन विभाग ने महाकाल मंदिर के बाहर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है. दोनों के कब्जे से 20 से अधिक हत्था जोड़ी बरामद की गई हैं. जांच में सामने आया कि ये हत्था जोड़ी संरक्षित वन्यजीव मॉनिटर लिजर्ड (गोह) के शरीर का हिस्सा हैं, जिनका व्यापार करना पूरी तरह गैरकानूनी है.
DFO ने दी मामले की जानकारी
उज्जैन के जिला वन अधिकारी (DFO) अनुराग तिवारी ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने महाकाल मंदिर क्षेत्र में कार्रवाई की. आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में हत्था जब्त की गई. मॉनिटर लिजर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 (Schedule-I) में शामिल संरक्षित प्रजाति है. इसके किसी भी अंग या अवशेष की खरीद-फरोख्त कानूनन अपराध है.
दो आरोपी गिरफ्तार
डीएफओ ने बताया कि दो दिन पहले भी वन विभाग ने इसी तरह की कार्रवाई करते हुए एक युवक को कई हत्था के साथ गिरफ्तार किया था. अब विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर ये लोग इन्हें कहां से ला रहे हैं और इसके पीछे कौन-सा नेटवर्क काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि हत्था का कारोबार अवैध रूप से ब्लैक मार्केट में किया जाता है. कुछ लोग तंत्र-मंत्र, धन लाभ या मनोकामना पूरी होने जैसी झूठी बातें बताकर लोगों को भ्रमित करते हैं और इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर इन्हें बेचते हैं.
वन विभाग की अपील
वन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह की अवैध बिक्री करता हुआ दिखाई दे या ऐसी कोई जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें, ताकि वन्यजीवों की तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके.
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