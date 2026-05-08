महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने की तैयारी, दर्शन मार्ग पर बन रहा हीट प्रूफ पाथ-वे

Heat Proof Pathway Mahakal Tempel: उज्जैन में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था शुरू की है. अब श्रद्धालुओं को तपती जमीन पर चलने से राहत मिलेगी, क्योंकि मंदिर परिसर और महाकाल महालोक के दर्शन मार्ग पर हीट प्रूफ पाथ-वे तैयार किया जा रहा है.

मंदिर समिति अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह तथा मंदिर प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक के निर्देश पर यह काम तेजी से किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार लगभग 13 हजार स्क्वेयर फीट क्षेत्र में सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट के माध्यम से विशेष हीट प्रूफ पाथ-वे बनाया जा रहा है. यह तकनीक जमीन की गर्मी को कम करने में मदद करती है, जिससे तेज धूप में भी फर्श ज्यादा गर्म नहीं होगा.

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श्रद्धालुओं को गर्मी से मिलेगा राहत

यह पाथ-वे नीलकंठ क्षेत्र से पंचमुखी हनुमान, मानसरोवर होते हुए शंख द्वार और बड़ा गणेश मंदिर तक तैयार किया जा रहा है. मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अक्सर दोपहर के समय गर्म फर्श की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई श्रद्धालु नंगे पैर दर्शन करने पहुंचते हैं, ऐसे में गर्म पत्थरों और फर्श पर चलना मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह नई व्यवस्था लागू की है. मंदिर प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी और वे बिना किसी असुविधा के सहज तरीके से दर्शन कर सकेंगे. खासतौर पर प्रवेश और निकास मार्ग पर यह व्यवस्था ज्यादा उपयोगी साबित होगी, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है. गर्मी के मौसम में महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन लगातार इंतजाम बढ़ा रहा है. पेयजल, छांव और दर्शन व्यवस्था के साथ अब हीट प्रूफ पाथ-वे भी श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

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