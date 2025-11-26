समीर नायक बनकर रह रहा था मुस्लिम युवक, भागने की कोशिश में हुई पिटाई, साथ में थी हिंदू युवती

Ujjain News-उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एक होटल में पुलिस और हिंदूवादी संगठन के छापे में भोपाल की एक युवती को बरामद किया. युवती पांच दिनों से एक युवक के साथ रह रही थी, जिसने अपना नाम समीर नायक बताया था. पुलिस छापे के दौरान आरोपी भाग निकला, लेकिन बाद में उसे दूसरी होटल से पकड़ लिया गया. बाद में आरोपी की पिटाई भी की गई जिसका वीडियो भी सामने आया है.
Muslim Boy Arrested in Ujjain-मध्यप्रदेश में उज्जैन में महाकाल मंदिर के नजदीक स्थित एक होटल में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस और हिंदूवादी संगठन की संयुक्त कार्रवाई में भोपाल की एक युवती को संदिग्ध हालात में बरामद किया गया. यह युवती पिछले पांच दिनों से एक युवक के साथ रह रही थी, जिसने खुद को समीर नायक नाम से पहचान दी थी. कार्रवाई शुरू होते ही युवक कमरे के वेंटिलेशन से कूदकर भाग निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी होटल में छिपा मिला और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. इस दौरान आरोपी की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है.
पहचान छिपाकर रह रहा था युवक
हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर कोट मोहल्ला क्षेत्र की गली नंबर 7 स्थित परी गेस्ट हाउस पर देर रात छापा मार गया. यहां युवती एक ऐसे युवक के साथ पाई गई जिसने होटल में फर्जी नाम से एंट्री की थी और युवती से भी नकली पहचान छिपाकर बातचीत करता था. युवती ने बताया कि दोनों की मुलाकात छह महीने पहले हुई थी, जब वह महाकाल मंदिर दर्शन के दौरान इसी होटल में ठहरी थी. उसी दौरान युवक ने अपना नाम बदलकर उससे बात करना शुरू किया और बाद में कई बार भोपाल भी गया था.
फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया
हिंदू जागरण मंच के रितेश माहेश्वरी के अनुसार, उनकी टीम पिछले तीन दिनों से होटल की निगरानी कर रही थी. टीम के सदस्य लगातार गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी युवक सारंगपुर का रहने वाला है और उसने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनवा रखा था. इतना ही नहीं, वह परी होटल के संचालन से भी जुड़ा हुआ था.
दूसरे होटल से पकड़ाया युवक
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने होटल में युवती के ठहरने की जानकारी न तो पुलिस को भेजी और न ही रजिस्टर में सही एंट्री की. यह होटल महाकाल मंदिर से करीब 70 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां सुरक्षा कारणों से रिकॉर्ड में पारदर्शिता अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने परी गेस्ट हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया. फरार होने के बाद पुलिस और संगठन के सदस्य आरोपी की तलाश में जुटे. कुछ ही समय बाद वह पास के एक होटल में बाथरूम में छिपा हुआ मिला. यहां संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पूरी घटना की गहराई से जांच की जा रही है.
