Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3019547
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

समीर नायक बनकर रह रहा था मुस्लिम युवक, भागने की कोशिश में हुई पिटाई, साथ में थी हिंदू युवती

Ujjain News-उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एक होटल में पुलिस और हिंदूवादी संगठन के छापे में भोपाल की एक युवती को बरामद किया. युवती पांच दिनों से एक युवक के साथ रह रही थी, जिसने अपना नाम समीर नायक बताया था. पुलिस छापे के दौरान आरोपी भाग निकला, लेकिन बाद में उसे दूसरी होटल से पकड़ लिया गया. बाद में आरोपी की पिटाई भी की गई जिसका वीडियो भी सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समीर नायक बनकर रह रहा था मुस्लिम युवक, भागने की कोशिश में हुई पिटाई, साथ में थी हिंदू युवती

Muslim Boy Arrested in Ujjain-मध्यप्रदेश में उज्जैन में महाकाल मंदिर के नजदीक स्थित एक होटल में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस और हिंदूवादी संगठन की संयुक्त कार्रवाई में भोपाल की एक युवती को संदिग्ध हालात में बरामद किया गया. यह युवती पिछले पांच दिनों से एक युवक के साथ रह रही थी, जिसने खुद को समीर नायक नाम से पहचान दी थी. कार्रवाई शुरू होते ही युवक कमरे के वेंटिलेशन से कूदकर भाग निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी होटल में छिपा मिला और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. इस दौरान आरोपी की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है. 

पहचान छिपाकर रह रहा था युवक 
हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर कोट मोहल्ला क्षेत्र की गली नंबर 7 स्थित परी गेस्ट हाउस पर देर रात छापा मार गया. यहां युवती एक ऐसे युवक के साथ पाई गई जिसने होटल में फर्जी नाम से एंट्री की थी और युवती से भी नकली पहचान छिपाकर बातचीत करता था. युवती ने बताया कि दोनों की मुलाकात छह महीने पहले हुई थी, जब वह महाकाल मंदिर दर्शन के दौरान इसी होटल में ठहरी थी. उसी दौरान युवक ने अपना नाम बदलकर उससे बात करना शुरू किया और बाद में कई बार भोपाल भी गया था.

फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया
हिंदू जागरण मंच के रितेश माहेश्वरी के अनुसार, उनकी टीम पिछले तीन दिनों से होटल की निगरानी कर रही थी. टीम के सदस्य लगातार गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी युवक सारंगपुर का रहने वाला है और उसने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनवा रखा था. इतना ही नहीं, वह परी होटल के संचालन से भी जुड़ा हुआ था. 

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे होटल से पकड़ाया युवक
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने होटल में युवती के ठहरने की जानकारी न तो पुलिस को भेजी और न ही रजिस्टर में सही एंट्री की. यह होटल महाकाल मंदिर से करीब 70 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां सुरक्षा कारणों से रिकॉर्ड में पारदर्शिता अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने परी गेस्ट हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया. फरार होने के बाद पुलिस और संगठन के सदस्य आरोपी की तलाश में जुटे. कुछ ही समय बाद वह पास के एक होटल में बाथरूम में छिपा हुआ मिला. यहां संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पूरी घटना की गहराई से जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-'घटिया काम हुआ तो ब्लैकलिस्ट कर दूंगा', PWD मंत्री ने मंच से दी ठेकेदारों को चेतावनी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsmp latest news

Trending news

mp news
समीर नायक बनकर रह रहा था मुस्लिम युवक, भागने की कोशिश में हुई पिटाई, साथ थी युवती
mp news
'घटिया काम हुआ तो ब्लैकलिस्ट कर दूंगा', PWD मंत्री ने मंच से दी ठेकेदारों को चेतावनी
MP Crime News
'मांग में सिंदूर' भरकर बना जीवनसाथी..अब कर रहा दूसरी शादी! शादी रुकवाने पहुंची युवती
indore news
क्या इसी वजह से इंदौर की बहू नहीं बन पाईं स्मूति? मिस्ट्री गर्ल की हुई एंट्री...
mp news
श्मशान में नींबू और भैरवजी के नाम पर हुई 3 लाख की ठगी, धनवर्षा का दिया था लालच
mp news
जिसने आसरा दिया, उसी का काट दिया गला! 10 साल पुरानी उधारी में भाई ने बहन की हत्या की
betul news
बैतूल: कुएं में मिले नपा के दो कर्मचारियों के शव, मृतका ने सुसाइड नोट में बयां किया
bhopal news
'दिल्ली ब्लास्ट में तुम्हारा नाम है...हो जाओ गए गिरफ्तार', वकिल ने की आत्महत्या...
chhattisgarh news
बहू पर अफेयर का शक... चेहरे पर पोती कालिख, गले में पहनाई जूतों की माला! किया बेइज्जत
mp news
बीड़ी नहीं पिलाने से नाराज हुआ दोस्त, फुटपाथ पर सो रहे 'यार' को उतारा मौत के घाट