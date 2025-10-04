भांग श्रृंगार गिरने के बाद गहराया विवाद, महाकाल के पुजारी जाएंगे कोर्ट, कहा- मान-सम्मान को पहुंची है चोट

Ujjain Mahakal Temple-मध्यप्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भांग श्रृंगार को लेकर सवाल उठाने पर महाकाल मंदिर पुजारियान समिति ने कोर्ट जाने की बात कही है. भांग शृंगार मामले में मंदिर के महेश पुजारी ने सभी पुजारी-पुरोहित की तरफ से पूर्व कमिश्नर डॉ. मोहन गुप्त को पत्र लिखा है. जिसमें उन पर मंदिर के पुजारी-पुरोहित की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया है.

भांग चढ़ाने का प्रमाण

समिति के तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि आपने भांग चढ़ाने और शृंगार करने को शास्त्र विरोधी बताया है लेकिन शास्त्रों में भगवान पर भांग चढ़ाने और लेपन करने का प्रमाण उपलब्ध है. आपने पुजारियों पर मोटी रकम लेकर परंपरा के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है. इससे पुजारियों के मान-सम्मान पर चोट पहुंची है.

परंपराओं को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास

पत्र में आगे लिखा गया है कि जो आरोप आपने लगाए है उसे आपने प्रमाणित और सत्यापन नहीं किया. क्यों ना आप पर महाकाल मंदिर पुजारियान समिति द्वारा मानहानि का प्रकरण न्यायालय में दर्ज कराया जाए. आपके विरुद्ध पुजारियों का अपमान करने और भगवान महाकालेश्वर की परंपराओं को छिन्न-भिन्न करने का जो प्रयास किया है, इस पर FIR दर्ज कराई जाए.

जान लीजिए क्या है विवाद

दरअसल, 18 अगस्त को महाकाल मंदिर में अचानक भांग का शृंगार गिर गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. इसके बाद मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने पुजारी प्रदीप गुरू को नोटिस देकर जवाब मांगा था. इसी को लेकर विद्वत परिषद के अध्यक्ष और उज्जैन में पूर्व कमिश्नर आईएएस अधिकारी रहे डॉ. मोहन गुप्त ने महाकाल मंदिर में शिव पर होने वाले भांग को शृंगार को गलत बताया था. उज्जैनी विद्वत परिषद ने इसे तत्काल बंद करने की मांग की थी. भांग से शिवलिंग क्षरण का आरोप लगाते हुए पुजारियों द्वारा पैसा कमाने के लिए बड़ी मात्रा में भांग शिवलिंग चढ़ाने की बात कही थी.

