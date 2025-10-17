महाकाल के दरबार में मिलेगा रागी लड्डू का प्रसाद, दीपावली से होगी शुरुआत, होंगे ये स्वास्थ्य लाभ

Ragi Laddu in Mahakal Temple-मध्यप्रदेश के उज्जैन में ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रीअन्नम् रागी लड्डू का प्रसाद मिलेगा. यह देश का पहला ऐसा मंदिर रहेगा, जहां रागी लड्डू प्रसाद मिलेंगे. दीपावली पर श्री महाकालेश्वर को भोग लगाकर इसकी शुरुआत की जाएगी. रागी के लड्डू में ड्रायफ्रूट मिलाकर महाकाल मंदिर से ही बेचा जाएगा. सबसे खास बात ये है कि मंदिर समिति इन लड्डुओं को नो प्रॉफिट-नो लॉस में बेंचेगी.

दिवाली से होगी शुरुआत

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि इसी दिवाली से रागी के लड्डुओं की शुरुआत की जाएगी. फिलहाल लड्डू अन्न क्षेत्र में बनाए जाएंगे, श्रद्धालुओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए रागी के लड्डुओं का निर्णय लिया गया है. इन लड्डुओं को महाकाल मंदिर समिति देसी घी गुड़ और ड्रायफ्रूट से बनवाएगी. यह लड्डू मंदिर के सभी दान काउंटर के पास श्रद्धालुओं को मिल सकेगा. हर महीने 50 क्विंटल बनाने की योजना है.

लड्डुओं से ये होंगे फायदे

इन लड्डुओं से कई तरह के फायदे होंगे. रागी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है. साथ ही इससे आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने में मदद मिलती है. रागी के लड्डू ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं. इनमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और एजिंग के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं. रागी से थकान दूर होती है और शरीर सक्रिय रहता है.

400 रुपए किलो मिलेगा

दिवाली से इसकी शुरुआत की जाएगी. फिलहाल कम मात्रा में इन लड्डुओं को बनाया जाएगा. श्री महाकालेश्वर मंदिर में बनने वाला लड्डू 400 रुपए किलो में श्रद्धालुओं को मिलेगा. रागी के लड्डू मंदिर से 50 रुपए , 100 रुपए , 200 रुपए और 400 रुपए के पैकेट में मिलेंगे.

