महाकाल मंदिर का भरा खजाना, सावन-भादौ में बना रिकॉर्ड, 39 दिन में आया 30 करोड़ का दान

Income of Mahakal Temple Ujjain: उज्जैन के विश्वप्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में इस बार सावन-भादौ माह में दान का नया रिकॉर्ड बना है. मंदिर समिति की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 39 दिनों में 30 करोड़ का दान आया है, जबकि सावन-भादौ में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं, यानि दान और भक्तों दोनों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई है. इससे पहले 2023 में 23 करोड़ का दान आया था, लेकिन यह अब तक सावन-भादौ माह का सबसे ज्यादा दान का रिकॉर्ड है. इस बार भी लोगों ने अलग-अलग हिसाब से दान किए हैं.

हर 3 लाख से ज्यादा लोगों के दर्शन

मंदिर समिति की तरफ से बताया गया कि इस बार सावन-भादौ माह में कुल 1.25 करोड़ भक्तों ने दर्शन किए हैं, इस हिसाब से देखा जाएगा तो हर दिन औसतन 3 लाख 20 हजार से ज्यादा लोग बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे थे. 2023 में कुल 99 लाख भक्त आए थे, जबकि 2024 में यह संख्या 90 लाख पहुंच गई थी, जबकि 2025 में अब तक की सबसे ज्यादा 1.25 करोड़ भक्तों के दर्शन करने की बात सामने आई है. वहीं दान की बात की जाए तो हर दिन 75 लाख रुपए का दान आया है. यानि बाबा महाकाल मंदिर में दो साल में दान में होने वाली बढ़ोत्तरी में 10 करोड़ रुपए ज्यादा की आय अर्जित हुई है.

1 अरब से ज्यादा का दान

बाबा महाकाल के भक्त लगातार दान करने में आगे हो रहे हैं. मंदिर समिति की तरफ से दी गई जानकारी के आंकड़ों के हिसाब से पिछले 7 सालों में बाबा महाकाल मंदिर में 1 अरब से ज्यादा का दान आया है. बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है. क्योंकि 2018 से 2021 के बीच में हर दिन मंदिर में 40 से 50 हजार भक्त ही आते थे, लेकिन अब यह संख्या 90 हजार से 1 लाख के बीच पहुंच गई है. 2018 से 2021 के बीच 40 करोड़ 69 लाख 49 हजार रुपए का दान आया था, जबकि 2019 से 2025 के बीच ही मंदिर के दान में इजाफा हुआ था, जहां 1 अरब 70 करोड़ 25 लाख 6 हजार 484 रुपए का दान आया है. खास बात यह है कि दान की यह राशि केवल दान और भेंट पेटियों से निकली जानकारी के हिसाब से है. बता दें कि मंदिर समिति को टिकट, प्रसादी, सेवाओं के माध्यम से अलग-अलग दान आता है, जिसकी राशि अलग होती है, जिसमें शीघ्र दर्शन टिकट, दर्शन टिकट जैसी सुविधाएं अलग से शामिल हैं.

उज्जैन की बढ़ी आय

पिछले कुछ सालों में बाबा महाकाल मंदिर में भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे उज्जैन शहर देशभर में एक बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनकर सामने आया है, जिससे उज्जैन शहर की आय में भी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है, बाबा महाकाल लोक बनने के बाद भी भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

