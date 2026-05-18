महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर पुलिस का बड़ा प्लान, SP प्रदीप शर्मा ने संभाली सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की कमान

Simhastha 2028 Ujjain preparations: उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है. इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने महाकाल मंदिर परिसर में मंदिर पुलिस एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की.

बैठक में श्रद्धालुओं को अधिक सुगम, सुरक्षित और शीघ्र दर्शन उपलब्ध कराने को लेकर विशेष मंथन किया गया. पुलिस अधीक्षक ने दर्शन व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश एवं निकास मार्ग सहित सभी व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए.

सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां शुरू

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पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि सिंहस्थ 2028 केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उज्जैन की प्रतिष्ठा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा महापर्व है. ऐसे में हर विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करे ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव और सुरक्षित वातावरण मिल सके.

श्रद्धालुओं की सुविधा पर SP का फोकस

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का फोकस विशेष रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा, ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की आधुनिक व्यवस्था पर रहा. अधिकारियों को तकनीक आधारित मॉनिटरिंग और बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम पर भी कार्य करने के निर्देश दिए गए. प्रशासनिक सक्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि सिंहस्थ 2028 से पहले महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में कई बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. बता दें कि, पुलिस प्रशासन ने उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ 2028 कुंभ मेले की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं. इस आयोजन से लगभग दो साल पहले ही पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दी जा रही है. ताकी मेला सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो.

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