Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3238148
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

महाकाल मंदिर के ‘त्रिनेत्र’ सिस्टम ने बढ़ाया उज्जैन का मान, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए हुआ चयन

Ujjain Mahakal Trinetra Project: उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल रुद्रसागर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एरिया में विकसित एआई आधारित ‘त्रिनेत्र’ प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाकाल मंदिर के ‘त्रिनेत्र’ सिस्टम ने बढ़ाया उज्जैन का मान, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए हुआ चयन

Ujjain Mahakal Trinetra Project: महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए गर्व की खबर है. श्री महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल रुद्रसागर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एरिया में सुरक्षा के लिए तैयार किया गया ‘त्रिनेत्र’ प्रोजेक्ट अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है. AI आधारित इस अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है.

उज्जैन का ‘TRINETRA – AI Based Video Surveillance System’ अब देश की उत्कृष्ट डिजिटल नवाचार परियोजनाओं में शामिल हो गया है. श्री महाकालेश्वर मंदिर द्वारा संचालित इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है. कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि यह बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया है.  इससे मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और निगरानी पहले से अधिक प्रभावी हुई है.

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए हुआ चयन

Add Zee News as a Preferred Source

पुरस्कार के चयन से पहले केंद्र सरकार की टीम ने उज्जैन पहुंचकर इस परियोजना का निरीक्षण किया था. इसके बाद कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने 13 सदस्यीय राष्ट्रीय ज्यूरी के सामने प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण दिया. सभी चरणों में सफल रहने के बाद ‘त्रिनेत्र’ को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया. इस अत्याधुनिक सिस्टम में फेसियल रिकॉग्निशन, वाहन नंबर प्लेट पहचान यानी ANPR, रियल टाइम वीडियो एनालिटिक्स और भीड़ प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

500 से अधिक AI-सक्षम कैमरे से होती है निगरानी
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चयन होने पर सीएम मोहन यादव ने गौरव का पल बताया है. उज्जैन स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थापित इस नेटवर्क में 500 से अधिक AI-सक्षम कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे निगरानी कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत इस उपलब्धि को सम्मानित किया जाएगा. पुरस्कार वितरण 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में किया जाएगा. महाकाल मंदिर की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला ‘त्रिनेत्र’ अब पूरे देश के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है. यह सम्मान न केवल मंदिर प्रशासन की उपलब्धि है, बल्कि पूरे उज्जैन के लिए गर्व का विषय है, जिसने एक बार फिर तकनीक और आस्था के संगम की मिसाल पेश की है.

ये भी पढ़े: मध्य प्रदेश के दौरे पर PM मोदी, छतरपुर को देंगे करोड़ों की सौगात, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे शंखनाद

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Ujjain mahakal temple

Trending news

Ujjain mahakal temple
महाकाल मंदिर के ‘त्रिनेत्र’ सिस्टम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए हुआ चयन
Bhopal Twisha Death Case Updates
Twisha Death Case: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कोर्ट पहुंचे परिजन, दायर किया आवेदन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी के दौरे पर पीएम मोदी,पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे CM, पढ़ें बड़ी खबरें
PM Modi mp visit
मध्य प्रदेश के दौरे पर PM मोदी, छतरपुर को देंगे करोड़ों की सौगात...
NEET case
NEET छात्रा आकांक्षा के परिजनों से राहुल गांधी ने फोन पर की बात, जानिए क्या कहा?
satna news
टोंटी लगी है पर बूंद गायब! 1 नल पर टिकी सतना के भटनवारा की 4 हजार की आबादी
Latest Ujjain News
सिर्फ 8MM की चने की दाल पर उकेर दिए 12 ज्योतिर्लिंग! उज्जैन की बेटी ने रचा इतिहास
MP Rajya Sabha Election
बूथ एजेंट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक, ऐसा रहा पंजाब के तरुण चुग राजनीतिक सफर
Rajya Sabha Election 2026
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित की लिस्ट, MP से तरुण चुग-रजनीश अग्रवाल उम्मीदवार
bhopal news
दिल्ली-बिहार के बाद MP में अलर्ट! होटल, स्कूल-कॉलेजों को नोटिस,मंत्री ने दिए निर्देश