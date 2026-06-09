महाकाल मंदिर में मर्यादा तार-तार! 'पुष्पा' स्टाइल में साड़ी-ब्लाउज पहनकर पहुंचा युवक, मिली VIP एंट्री

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Ujjain Mahakal Temple-मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नियमों की अनदेखी का एक बड़ा मामला सामने आया है. मंदिर में युवक फिल्म पुष्पा के अभिनेता अल्लू अर्जुन के गेटअप में साड़ी-ब्लाउज पहनकर दर्शन करने पहुंच गया. युवक के पैरों में पायल, गले में नींबू की माला, कानों में टॉप्स, नाक में नथनी और हाथों में चूड़ियां थीं. इस अजीबोगरीब वेशभूषा के बावजूद उसे मंदिर में VIP दर्शन कराए गए, जिस पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मामले के तूल पकड़ने पर मंदिर प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए संबंधित सुपरवाइजर को पद से हटा दिया है.
वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के अनुसार, मंदिर की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने न सिर्फ युवक को टोका, बल्कि उसके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. हैरान करने वाली बात यह है कि महाकाल मंदिर परिसर में पहले से ही मोबाइल से फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर पूरी तरह रोक है. इस रोक का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन सुरक्षाकर्मियों पर थी, वे खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे.
मंदिर में मिली विशेष सुविधा
बताया जा रहा है कि इस युवक को आम भक्तों की तरह कतार में नहीं लगना पड़ा, बल्कि उसे विशेष सुविधा दी गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंदिर का ही एक कर्मचारी उसे VIP श्रद्धालु की तरह गणेश मंडपम तक दर्शन कराने ले गया. इसके बाद युवक ने मंदिर परिसर में अलग-अलग हिस्सों में घूम-घूमकर कई वीडियो और रील्स भी बनाईं. यह वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर Ankit Astoliya नाम के अकाउंट से अपलोड किए गए हैं. जिस अकाउंट से वीडियो डाले गए हैं उस प्रोफाइल पर इसी पहनावे में बने कई वीडियो मौजूद हैं.
जांच के बाद प्रशासन की कार्रवाई
महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने मामले की पुष्टी की है. उन्होंने बताया कि यह वायरल वीडियो 5 फरवरी का है. वीडियो सामने आने के बाद जांच कराई गई थी, जिसमें लापरवाही उजाहर हुई थी, जिसके बाद संबंधित सुपरवाइजर को नौकरी से हटा दिया गया था. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मंदिर परिसर के अंदर किसी को भी इस तरह विशेष छूट देना और वीडियोग्राफी की अनुमति देना मंदिर की मर्यादा और तय नियमों के बिल्कुल खिलाफ है.
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