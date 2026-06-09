महाकाल मंदिर में मर्यादा तार-तार! 'पुष्पा' स्टाइल में साड़ी-ब्लाउज पहनकर पहुंचा युवक, मिली VIP एंट्री

मंदिर में मिली विशेष सुविधा

बताया जा रहा है कि इस युवक को आम भक्तों की तरह कतार में नहीं लगना पड़ा, बल्कि उसे विशेष सुविधा दी गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंदिर का ही एक कर्मचारी उसे VIP श्रद्धालु की तरह गणेश मंडपम तक दर्शन कराने ले गया. इसके बाद युवक ने मंदिर परिसर में अलग-अलग हिस्सों में घूम-घूमकर कई वीडियो और रील्स भी बनाईं. यह वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर Ankit Astoliya नाम के अकाउंट से अपलोड किए गए हैं. जिस अकाउंट से वीडियो डाले गए हैं उस प्रोफाइल पर इसी पहनावे में बने कई वीडियो मौजूद हैं.