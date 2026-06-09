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महाकाल मंदिर में मर्यादा तार-तार! 'पुष्पा' स्टाइल में साड़ी-ब्लाउज पहनकर पहुंचा युवक, मिली VIP एंट्री

Ujjain News-उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक युवक पुष्पा स्टाइल में गेटअप धारण कर दर्शन करने पहुंचा. मंदिर में सुरक्षाकर्मियों ने युवक को नहीं रोका और उसे वीआईपी सुविधाएं दी गईं. मंदिर में तैनात गार्ड्स से युवक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 09, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:14 PM IST
महाकाल मंदिर में मर्यादा तार-तार! 'पुष्पा' स्टाइल में साड़ी-ब्लाउज पहनकर पहुंचा युवक, मिली VIP एंट्री

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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